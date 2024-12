Addio ad Enzo Trantino, avvocato e politico catanese: il cordoglio del consiglio comunale di Catania e delle altre parti sociali

- Pubblicità -

Il presidente Sebastiano Anastasi e tutto i componenti del consiglio comunale di Catania partecipano sentitamente al dolore del sindaco Enrico Trantino per la scomparsa del padre Enzo, professionista e politico di lungo corso, apprezzato e stimato da tutti, per la sua figura di integerrimo uomo delle istituzioni.

Ufficio stampa del Consiglio Comunale di Catania

Raffaele Lombardo, i deputati regionali, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, il coordinamento e tutti gli esponenti del Mpa sono vicini al sindaco di Catania, Enrico Trantino, colpito dalla scomparsa del padre On. Enzo Trantino, avvocato penalista di grande fama, già deputato nazionale per nove legislature e sottosegretario nel primo governo Berlusconi. Uomo di enorme cultura, nonché autore di numerose e apprezzate opere letterarie.

MPA Sicilia

Il sindaco Roberto Barbagallo e il presidente del consiglio comunale Michele Greco a nome della Città di Acireale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’On. Avv. Enzo Trantino. “Esprimiamo vicinanza al sindaco metropolitano, avv. Enrico Trantino, e alla famiglia tutta in questo momento di grande dolore. La scomparsa dell’On. Trantino segna una profonda perdita per la nostra comunità in virtù dei meriti professionali, dell’impegno sociale e della dedizione sempre dimostrati”.

Comune di Acireale.

CittàInsieme porge sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare al sindaco Enrico, per la morte del padre Enzo Trantino, avversario onesto e leale nella lunga e vivacissima stagione del “Patto per Catania”, in un tempo in cui la politica nella nostra città era animata da passione civile e partecipazione attiva.

«A nome della Cisl di Catania esprimo il cordoglio dell’intera organizzazione al sindaco Enrico Trantino e alla famiglia per la perdita del papà Enzo, stimato avvocato penalista e storico esponente della politica catanese, di cui è stato lucido interprete e appassionato rappresentante anche con la sua esperienza pluriennale di deputato della Repubblica Italiana e come uomo di governo». Questo il messaggio di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, per la scomparsa dell’avvocato e onorevole Enzo Trantino.

A nome dell’Ugl Catanese, il segretario territoriale Giovanni Musumeci esprime profondo dolore per la scomparsa di Enzo Trantino, figura di grande rilievo per la nostra comunità. «In questo momento di lutto, siamo vicini al sindaco e alla sua famiglia per la perdita del caro padre. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio in questa dolorosa circostanza» – ha affermato Giovanni Musumeci. «Enzo Trantino – continua Musumeci – è stato una persona di grande spessore umano, politico e professionale, lasciando un segno importante nel tessuto sociale e politico della città di Catania. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per tutta la comunità».

La redazione di HashtagSicilia esprime sentite condoglianze alla famiglia Trantino.