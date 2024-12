L’Assessore Tamajo a Confcooperative Sicilia: risorse per le cooperative

- Pubblicità -

Una misura specifica, pensata per le cooperative siciliane di tutti i settori, che secondo le previsioni avanzate, potrà rappresentare una boccata d’ossigeno e essere volano per lo sviluppo e la crescita delle imprese cooperative siciliane, ponendo un argine alla crisi nei comparti maggiormente colpiti e dando possibilità concrete ai giovani che vogliono investire su se stessi e scommettere sulla propria terra, restando. Come anticipato alcuni mesi fa, nel corso dell’assemblea di Confcooperative Sicilia, la Regione è pronta a pubblicare l’avviso “Più Cooperazione”, ideato dall’Assessorato alle Attività Produttive guidato da Edy Tamajo sulla scorta delle indicazioni e delle richieste avanzate dal mondo della cooperazione e da Confcooperative Sicilia in primo luogo. E’ quanto emerso durante un incontro della Confcooperative Sicilia con l’assessore regionale, accompagnato dal dirigente generale Carmelo Frittitta. Tra le varie iniziative poste in essere dall’Assessorato per il sostegno alle imprese siciliane sono stati illustrati ad una folta rappresentanza di cooperative i principali aspetti della misura, grazie alla quale le cooperative potranno avere accesso a risorse, tra gli altri obiettivi, per l’innovazione, il credito, l’acquisto di scorte. Il presidente Mancini esprime soddisfazione e garantisce piena collaborazione anche nella fase successiva alla pubblicazione dell’Avviso, quando le cooperative potranno elaborare i propri progetti e presentare le relative istanze. “La gradita visita dell’assessore Tamajo nella nostra sede – dichiara Mancini- ha rappresentato una proficua occasione di un franco confronto sulle principali tematiche che riguardano la cooperazione in Sicilia. La Regione Siciliana, dando seguito anche alle nostre sollecitazioni, è pronta a quanto pare a mettere in campo azioni di reale sostegno, di cui potranno beneficiare le cooperative di tutti i settori. Attendiamo adesso di conoscere i dettagli della misura. Attraverso le nostre sedi territoriali ed il Centro Servizi Azure, saremo presto in grado di dare maggiori informazioni e sostegno ai cooperatori che volessero candidare il proprio progetto. Una misura come “Più Cooperazione” può incidere fortemente sull’economia stessa dell’isola, se consideriamo che – e ci fermiamo ai soli nostri numeri – parliamo di quasi 2 mila imprese, oltre 59 mila soci, 25 mila persone impiegate. Puntare sulla cooperazione sostenendola è segno di attenzione ma anche di lungimiranza”.