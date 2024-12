Enna, al Teatro Neglia è di scena l’undicesima edizione di “Voci di Sicilia”

- Pubblicità -

Al Teatro Neglia ritorna VOCI DI SICILIA 2024/2025, rassegna comica giunta alla sua undicesima edizione. Da domenica 22 dicembre 2024 fino a sabato 10 maggio 2025, si alza il sipario sul capoluogo di provincia più alto d’Italia. Sei spettacoli di indiscusso pregio, organizzati da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna.

Protagonisti di livello nazionale ed affermate realtà della terra di Sicilia ad offrire, come da tradizione, momenti di grande comicità e cultura. Si partirà domenica 22 dicembre con la verve fantasista di Manlio Dovì in “Facce ride show”. Ad aprire il nuovo anno, sabato 18 gennaio, la ficcante ironia di Ernesto Maria Ponte in “Mi si è ristretto il banco”. Risate a scena aperta, sabato 8 febbraio, con il caleidoscopico Carlo Kaneba in “Nozze d’argento”.

- Pubblicità -

Venerdì 14 marzo, divertimento assicurato con la “coppia artistica di fatto” Giuseppe Castiglia e Salvo La Rosa in “Barzellette”. A seguire, sabato 26 aprile, un’altra coppia irresistibile, i “Nati in bianco e nero” Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia. Sabato 10 maggio, l’originalità e il talento di Sergio Vespertino in “Carrubbello” chiuderà l’edizione 2024/2025 di VOCI DI SICILIA. Nella splendida cornice ottocentesca del Teatro Neglia un cartellone ricco e di qualità, dunque, che non mancherà di far divertire il pubblico ennese e non solo. Vi aspettiamo.

È già aperta la campagna abbonamenti. Platea e palchi centrali: abbonamento € 100 (ridotto € 90); palchi laterali: abbonamento € 90 (ridotto € 80); galleria: abbonamento € 75 (ridotto € 65). Platea e palchi centrali: biglietto € 18 (ridotto € 16); palchi laterali: biglietto € 16 (ridotto € 14); galleria: biglietto € 14 (ridotto € 12). Biglietti disponibili presso il botteghino del teatro e nei punti vendita ad esso collegati. Inizio spettacoli ore 20.30. Organizzazione e promozione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.