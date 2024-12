Eliane Reyes chiude la XII dei “Concerti di Mecenate” con un recital dedicato a Chopin – L’Evento

- Pubblicità -

Continuano gli appuntamenti con la nostra rubrica “L’Evento” grazie alla quale vi portiamo ad assistere “in prima fila” ad alcuni degli avvenimenti più rilevanti nel panorama del nostro territorio, che siano conferenze, concerti, dibattiti, eventi sportivi e/o culturali ecc…

Quest’oggi vi condurremo presso la magnifica sala del quarto piano del Museo Diocesano di Catania per assistere all’ultimo appuntamento della XII stagione de “I Concerti di Mecenate”.

Anche nel 2024 il programma di questa prestigiosa rassegna musicale è stato denso di concerti tenuti da ospiti d’eccezione. Sotto la sapiente conduzione artistica del maestro Vincenzo Pavone si sono infatti avvicendati, a partire dal primo concerto di giovedì 28 marzo, fino ad arrivare all’ultimo di martedì 3 dicembre, star di livello internazionale come: Georgi Mundrov, Cettina Musumarra, lo stesso Vicenzo Pavone, Francesco Mirabella ed Eliane Reyes.

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo seguito i vari concerti, ai quali abbiamo dedicato articoli e video – con interviste agli artisti ed estratti dei brani musicali proposti (che potete trovare su tutti i nostri canali social) -; e anche per quest’ultimo appuntamento del 2024 non abbiamo fatto eccezione.

Martedì scorso protagonista indiscussa della serata è stata la pianista belga Eliane Reyes, nota a livello internazionale sia come solista che come musicista da camera. Attualmente docente di pianoforte presso il Conservatoire royal di Bruxelles e il Conservatoire de Paris, nel 2016 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere dalla Francia.

Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, tra cui il Premio Ettlingen in Germania e il Concorso Internazionale Julio Cervantes a Cuba; ha ricevuto ben tre nomination per all’International Classical Music Award, competizione paragonabile ai premi Oscar nell’ambito del cinema.

Dopo una breve introduzione e spiegazione dei brani tenuta dal maestro e direttore artistico Vincenzo Pavone ecco che Eliane Reyes ha dato il via al suo concerto: una serata di musica dedicata al compositore Fryderyk Chopin, nella quale ha eseguito la versione integrale del valzer ideato dal maestro polacco (evento molto raro nei concerti).

Per farvi affascinare e rapire da queste sonorità, eseguite con così tanta maestria, e per conoscere meglio i protagonisti della serata grazie alle nostre interviste, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera!

