Emergency ripudia la guerra: il comunicato e l’iniziativa del gruppo

“Da 30 anni vediamo con i nostri occhi la verità comune a tutte le guerre: le vittime. E proprio per questo ripudiamo la guerra, sempre. Sappiamo di non essere soli: l’Italia ripudia la guerra, gli italiani ripudiano la guerra.

Basti pensare a cosa dice l’articolo 11 della nostra Costituzione: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Democrazia, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire. La soluzione non è semplice, lo sappiamo. Ma, insieme, vogliamo trovare tutte le azioni concrete che possano fare la differenza.



Se vuoi rispettare l’articolo 11 della nostra Costituzione, qui trovi strumenti per far parte di R1PUD1A: puoi entrare nella nostra comunità o attivarti direttamente, scaricando i kit di attivazione online e quello di mobilitazione sul territorio.

Perché tutta l’Italia, se glielo chiedi, ripudia”.

Anche a Catania è stata organizzata una manifestazione di protesta per diffondere il messaggio: per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina Facebook ufficiale del Gruppo Emergency Catania.