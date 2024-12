Palermo, al Teatro Agricantus spettacolo “Comic 90100” ospiti Daniele Ciniglio e il comico Virgigno con la gn

- Pubblicità -

Nuovo appuntamento al Teatro Agricantus di Palermo con i comici di “Comic 90100”, il laboratorio della risataideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, che quest’anno forte di un nuovo format che affianca ad alcuni tra i più promettenti comici siciliani un artista nazionale emergente e una special guest, sta rivoluzionando il modo di concepire la comicità. Mercoledì 11 dicembre alle ore 21 Antonio Panzica presenterà e modererà l’esuberanza dei nuovi talenti che si proporranno al pubblico con monologhi nuovi e inediti. Anche questa serata, come sempre travolgente e ricca di risate, si preannuncia all’insegna di una comicità intelligente e mai fine a se stessa, dove il pubblico è parte attiva del divertimento.



Questo nuovo appuntamento, oltre ai migliori comici della scuderia Tramp Management, vedrà sul palco un gradito ritorno: il comico napoletano Daniele Ciniglio – star dei social che si ispirai ai grandi comici napoletani, da Totò a Massimo Troisi – che proporrà 20 minuti del suo spettacolo “Fuori dal web”.Special guest di questa serata sarà Virgigno con la gn, comico bergamasco che ha già preso parte a Zelig Lab (in onda su Mediaset Infinity) e a Zelig Prima Serata, ed ha conquistato il cuore del pubblico con la sua inconfondibile ironia e il suo stile unico. Noto per la sua capacità di trasformare ogni situazione in un momento esilarante, Virgigno vanta un approccio unico alla comicità che parte dall’innata capacità di osservare e rappresentare le piccole stranezze della vita quotidiana in modo comico ed ineguagliabile.



“Comic 90100” è uno spazio in continua evoluzione, che dà la possibilità agli artisti, sia emergenti che affermati, di testare nuovi monologhi davanti a un pubblico attento ed esperto. Grazie a questo laboratorio, alcuni giovani autori hanno avuto l’opportunità di debuttare con i loro spettacoli originali, affinati proprio durante le serate di “Comic 90100”.