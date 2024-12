𝑫𝒂𝒊 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐, 𝒅𝒂𝒍 𝒗𝒊𝒓𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆

- PubblicitΓ -



Favorire la socialitΓ intergenerazionale, contrastare il disagio, aiutare i piΓΉ deboli. Questi in sintesi gli obiettivi principali del progetto β€œDai valore al tempo” che punta a fare rete con tutte le associazioni di volontariato del territorio etneo. L’iniziativa vuole favorire l’incontro tra la vecchia e la nuova generazione, per creare processi di integrazione che coinvolgano cittadini con disabilitΓ e per combattere l’esclusione e l’emarginazione sociale ed economica. Per fare questo Γ¨ necessaria una solidarietΓ concreta, con occasioni di integrazione e momenti di confronto e di cooperazione. Costruire una rete del sistema del volontariato, assieme ad una maggiore sinergia tra tutte le organizzazioni di cittadini presenti nel territorio, puΓ² rappresentare una protezione dei piΓΉ deboli, garantendo cosΓ¬ l’inclusione sociale per tutte e tutti.

β€œDai valore al tempo” prevede due attivitΓ di sensibilizzazione: la prima da svolgere in istituti scolastici e associazioni giovanili, la seconda in circoli ricreativi, club anziani e associazioni. Nel progetto vi sono anche due laboratori: Animazione teatrale e Volontariato come valore. Nel primo caso si punta, attraverso il gioco teatrale, a recuperare aneddoti, tradizioni, usi e costumi che oggi stanno scomparendo. Nel secondo caso i partecipanti saranno invitati ad essere protagonisti, impegnandosi in attivitΓ socialmente utili e potranno cosΓ¬ sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro.

β€œIl progetto – spiegano i promotori, Luigi Maugeri(Rete volontariato europeo) e Angelo Villari(ComunitΓ in progresso) – punta in primo luogo a mettere insieme tutte le associazioni di volontariato presenti nel territorio. Desideriamo recuperare antichi valori e la socializzazione reale. Meno virtuale e piΓΉ reale fa bene alla societΓ . Abbiamo pensato a giovani e anziani poichΓ© sono il futuro e il passato. Nei giovani c’è sete di conoscenza, negli anziani il desiderio di trasferire il loro sapere”.

β€œDai valore al tempo”, come ha ricordato il coordinatore della rete Europea del volontariato Emanuele Alecci, presente all’incontro di presentazione, puΓ² essere finanziato partecipando a bandi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma puΓ² essere realizzato anche parzialmente tramite accordi con Enti territoriali.

β€œI soldi – concludono Villari e Maugeri – si trovano. Spiace, purtroppo, constatare che la Regione Siciliana continui a sperperare denaro pubblico per β€˜mance’ e β€˜mancette’, quando si potrebbero destinare fondi al settore del volontariato per iniziative di pubblica utilità ”.