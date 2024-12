Uniti contro le barriere architettoniche: una passeggiata per Catania

- Pubblicità -

Catania si mobilita per l’accessibilità! Il prossimo 13 dicembre 2024, molti cittadini scendono in piazza per dire basta alle barriere architettoniche che limitano la libertà di movimento delle persone con disabilità.

Con la passeggiata “Non siamo fantasmi”, promossa da Officina Democratica, si vuole sensibilizzare la città, sulla necessità di un PEBA (Progetto di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Tutti i cittadini sono invitati a unirsi a questa manifestazione, per rivendicare il diritto alla dignità e all’autonomia.



Ritrovo alle ore 17 in via di San Giuliano 217, arrivo in Piazza Duomo.

“Non restare indifferente: insieme possiamo cambiare Catania!”, dicono gli organizzatori