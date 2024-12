Dal 13 dicembre al 6 gennaio “Sospesi”, di Babirūh

- Pubblicità -

Dal 13 dicembre al 6 gennaio presso la Mondadori di Piazza Roma sarà visibile l’installazione di sculture aeree di cartapesta di Babirūh.

“Ci sono momenti nella vita in cui bisognerebbe staccarsi da terra e guardare le cose dall’alto; ci accorgeremmo che lo spazio in cui ci muoviamo non è altro che un enorme puzzle e le persone e le cose che lo popolano piccoli pezzi a incastro.

Per comprendere tutto il disegno basterebbe rimanere sospesi in aria per un pò, lasciarsi ondeggiare dal vento dell’imprevedibilità, osservare senza agire e vedere cosa accade.

Se ogni pezzo combacia, anche da solo”. – Babirûh





Babirūh è Barbara Mileto, classe 1970. Artista poliedrica, scrittrice, fotografa, ma anche organizzatrice di eventi culturali e tutor di laboratori esperienziali per bambini.

Babirûh è il nome d’arte utilizzato per la sua attività di scultura. Le opere di cartapesta ( di cui fanno parte i “Sospesi”)

sono create secondo il metodo carturista, appreso nella storica bottega di Alfredo Guglielmino; i due artisti si sono conosciuti, otto anni fa, in occasione della pubblicazione del primo libro di Barbara Mileto “Le Rose di Gerico”, per il quale l’illustratore catanese ha disegnato la copertina.

La storia del nome e le caratteristiche dell’inconfondibile stile di Babirūh sono descritte nella pagina del sito professionale www. barbaramileto.com, insieme alla descrizione delle molteplici attività che l’artista ha svolto e svolge tuttora.