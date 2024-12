Lavoro Agricolo: venerdì 13 a Catania confronto con le istituzioni promosso dalla Flai Cgil

Si tratta dell'evento conclusivo della campagna “Diritti in campo”, contro lo sfruttamento del lavoro

- Pubblicità -

Si terrà venerdì 13 dicembre alle 9.30 nell’Aula Magna della facoltà di scienze politiche dell’Università di Catania l’evento conclusivo della quattro giorni di campagna della Flai Cgil nazionale e della Sicilia contro lo sfruttamento del lavoro agricolo e il caporalato. I primi giorni sono stati dedicati agli incontri con i braccianti nei luoghi dove si incontrano per recarsi nei campi. Il sindacato ha raccolto istanze, testimonianze e fornito informazioni sui diritti e sui percorsi da fare per vederli garantiti. Venerdì sarà la volta del confronto con le istituzioni, un appuntamento che si concluderà con l’intervento del segretario generale nazionale della categoria, Giovanni Mininni. Dopo il saluto del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, in programma gli interventi di Tonino Russo (segretario generale Flai Sicilia), Ettore Foti ( dirigente generale del dipartimento Lavoro della Regione siciliana), Calogeri Foti, (capo di gabinetto dell’ assessorato regionale agricoltura), Salvatore Altavilla (comandante Carabinieri Catania), Carmelo Musumeci ( Ispettore capo all’ispettorato del lavoro di Catania), Giuseppe Bucalo ( presidente associazione Penelope), Salvatore Montemagno (dirigente della polizia di Stato), don Alfio Carbonaro ( Arcidiocesi di Catania), Saverio Giunta ( direttore provinciale dell’Inps di Catania), Alfio Mannino ( segretario generale Cgil Sicilia), Nicolò Pappalardo ( viceprefetto aggiunto di Catania).