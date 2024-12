Librino, domani il sindaco Trantino e il mecenate Presti illuminano la Porta della Bellezza e la Porta delle Farfalle

- Pubblicità -

Venerdì 13 Dicembre, alle ore 16,30, a Librino, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, del mecenate Antonio Presti e tanti cittadini che hanno adottato l’imponente opera in bassorilievo ceramico che comprende la Porta della Bellezza e la Porta delle Farfalle, verrà attivato il sistema di illuminazione monumentale con tecnologia LED, lungo 1100 metri, realizzato dall’Amministrazione Comunale e appositamente studiato per fare <brillare> le opere, in modo da essere percepito come un percorso d’arte.

La tecnologia di illuminazione, infatti, finanziata dall’Ue coi Fondi di Sviluppo e Coesione grazie a un progetto del Comune, è quella utilizzata nei centri storici, tramite flussi luminosi sia per renderlo un posto da vivere e frequentare e sia garantire i necessari livelli di sicurezza, ma anche qualità della visione e garantire il massimo contenimento dei consumi energetici in un’ottica di minor impatto ambientale possibile, tenuto conto del paesaggio e della biodiversità.

Le opere in terracotta che compongono il bassorilievo – realizzato e donato dalla Fondazione Fiumara d’arte a Librino e alla città di Catania – hanno visto la partecipazione degli abitanti del quartiere, coordinati da artisti ed architetti, rendendoli così partecipi al processo artistico e innescando in loro quel senso di cura e protezione per ciò che ci appartiene.

E adesso è pronto a godere di nuova luce grazie all’illuminazione voluta dal Comune d’intesa con Antonio Presti che permetterà la visione della Porta anche durante la notte, realizzando un museo a cielo aperto che cambia volto al calar del sole restituendo ai visitatori visioni nuove.