Ecologia: alla Pizzigoni di Catania la giornata di sensibilizzazione  “Il Grinch e la differenziata”

Lunedì 16 dicembre alle ore 10, nella sede dell’istituto comprensivo Pizzigoni-Carducci di via Siena, l’assessore all’Ecologia Massimo Pesce darà l’avvio alla giornata di sensibilizzazione “Il Grinch e la differenziata”. L’evento è organizzato in collaborazione con Gema, la società che gestisce la raccolta rifiuti nel lotto Centro. Giochi educativi, musica e intrattenimento coinvolgeranno i piccoli studenti con l’obiettivo di avvicinarli sempre di più al tema della sostenibilità ambientale, alla pratica di corretti stili di vita.



La manifestazione si inserisce all’interno del progetto educativo per le scuole “Green Village”, che l’Amministrazione comunale e Gema stanno portando avanti attraverso percorsi ludico-didattici articolati in lezioni frontali con tecniche partecipative, laboratori creativi con materiale di recupero, lavori di gruppo, giochi e simulazioni – dalla prova di raccolta differenziata all’ecoquiz. “Il progetto – sottolinea l’assessore Pesce – propone in primo luogo un’esperienza culturale in grado di far riflettere sul futuro della Terra, sullo stile di vita contemporaneo e allo stesso tempo incoraggiare i ragazzi a sviluppare senso civico critico, in un’ottica ecologica di simbiosi tra uomo e natura”.