Palermo, il 13, 14 e 15 dicembre, al teatro Sant’Eugenio in scena la commedia (S)Posiamoci

Dopo i primi quattro week end con “Pidocchi a Natale”, prosegue il Cartellone 2024-2025 al teatro Sant’Eugenio di Palermo, il prossimo appuntamento con le risate è per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre con la commedia “(S)Posiamoci”, di Chris Clun e Simone Riccobono che li vede anche in scena insieme a Giulia Cassibba. Nei giorni di venerdì e sabato, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, mentre la domenica sarà alle ore 17.45.

Progetto luci, Alessandro Pupella, e suono di Giuseppe Borruso.

Sinossi

Simone sta per sposarsi ma, a pochi giorni dal fatidico giorno, sopravvengono paure, ansie, e dubbi che lo spingono a credere che, la scelta di non presentarsi all’altare, sia la decisione più giusta per sé stesso.

Chris, migliore amico di quest’ultimo, è un becchino di professione, e cerca di convincerlo in tutti i modi a fargli cambiare idea, non solo per il bene di Simone, ma anche per il suo bene, dato che sua moglie Giulia, wedding planner, sta organizzando questo giorno idilliaco gratuitamente data l’amicizia tra i tre. Anche se la realtà è ben diversa…