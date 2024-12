Pop Up Market Sicily colora Linguaglossa dal 14 al 15 Dicembre

- Pubblicità -

Pop Up Market Sicily questo Natale approda a Linguaglossa, in Piazza Matrice che ospita l’imponente Chiesa Madre. Sul versante nord-est dell’Etna, a 550 metri s.l.m., Linguaglossa è uno dei comuni del Parco dell’Etna il cui centro storico conserva edifici in stile Barocco straordinari, alternati da costruzioni in pietra lavica e arenaria. E proprio in una delle piazze più grandi e suggestive, il Pop Up porterà artigianato, musica, degustazioni ed eccellenze del territorio. Un modo etico e sostenibile per trascorrere del tempo, e perché no, approfittare dell’occasione per fare qualche pensiero di Natale Made in Sicily .

Ecco che, tra una scampanata delle campane della Chiesa Madre e un dj set, avrete non solo l’opportunità di trascorrere qualche piacevole ora in uno dei comuni più belli dei paesi etnei, ma anche la possibilità di scoprire gusti local, come ad esempio le degustazioni dello chef Salvatore Capizzi (raviolone ripieno di zucca e speck con noci dell’Etna e risotto con salsiccia e funghi dell’Etna) e dei vini di vignaioli dell’Etna la cui selezione è stata curata da Valerio Brunetto. Domenica pomeriggio dalle ore 17:00 sarà possibile degustare un dolce speciale creato dello chef Stellato Giovanni Santoro, torroncino morbido alle nocciole di Linguaglossa e bacche di ginepro dell’Etna. “Siamo contenti di portare il Pop Up market ai piedi dell’Etna. La nostra community creativa colorerà il Natale di Linguaglossa con un po’ di vintage, di innovazione e buonumore”, commenta Sarah Spampinato fondatrice del Pop Up market. “Per il Natale 2024, l’amministrazione ha voluto promuovere un’iniziativa dedicata all’artigianato e ai prodotti locali. Il Pop Up rappresenta questi intenti, riunendo tradizione e valorizzazione del territorio. Siamo felici di avviare questa collaborazione e auspichiamo che questa iniziativa possa diventare un appuntamento annuale. La continuità, infatti, è la chiave per il successo degli eventi”, dichiarano il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta e l’assessore Eleonora Raiti.



