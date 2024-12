Bonus Natale 2024 per dipendenti: cos’è e come ottenerlo – Rubrica Lavoro & Welfare

- Pubblicità -

Un incentivo economico una tantum di 100 euro, denominato Bonus Natale 2024, sarà destinato ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti che rispettano determinati requisiti. Questo bonus potrà essere erogato direttamente in busta paga insieme alla Tredicesima (quindi dopo il 15 dicembre ed entro il 25, con date variabili in base agli accordi sindacali).

Per poter beneficiare del Bonus Natale 2024, i lavoratori e le lavoratrici devono avere un reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro lordi. Un altro requisito fondamentale è avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Per i figli con meno di 24 anni, il reddito massimo non deve superare i 4.000 euro, mentre per quelli sopra i 24 anni, il limite è fissato a 2.840,51 euro. Inoltre, è necessaria la cosiddetta capienza fiscale, ovvero l’IRPEF lorda deve essere superiore alle detrazioni spettanti (quindi bisogna avere un reddito almeno di circa 8.500 euro lorde annue).

Il Bonus Natale 2024 sarà esentasse e gestito dall’Agenzia delle Entrate. Sarà valido dal 15 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2024. La modalità di erogazione prevede che il bonus venga corrisposto dal datore di lavoro direttamente in busta paga nel mese di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità. Tuttavia, non sarà un’erogazione automatica, ma dovrà essere richiesto dai beneficiari.

Per ottenere il bonus, i lavoratori e le lavoratrici dovranno fare domanda al proprio datore di lavoro consegnando un’autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti necessari e riporti il codice fiscale dei figli a carico e del coniuge/partner convivente. In caso di più attività lavorative nel corso del 2024, sarà necessario presentare all’ultimo datore di lavoro anche le certificazioni uniche (C.U.) dell’anno corrente. Se si hanno più contratti di lavoro contemporanei, l’indennità sarà erogata da un solo datore di lavoro, a scelta del lavoratore.

Ai dipendenti e alle dipendenti converrà verificare con il proprio datore di lavoro i termini entro cui comunicare i dati necessari per richiedere il bonus, se non riusciranno ad ottenerlo in tempo, è sufficiente inserire la richiesta all’interno della Dichiarazione dei Redditi 2024 (da compilarsi nel 2025), rivolgendosi al proprio CAF.

