Camera di Commercio di Agrigento: domani incontro per illustrare gli strumenti per nuove imprese e giovani

Palermo, 17 dicembre 2024 – La proroga dell’incentivo “Decontribuzione Sud” e la piena operatività della Zes unica del Sud aprono nuove possibilità di lavoro anche nell’Isola. E Unioncamere Sicilia, dopo gli incontri organizzati a Messina e Palermo, è ancora una volta in prima linea per fornire consulenza e assistenza ai giovani che, dopo il diploma di istruzione superiore oppure già occupati, intendano seguire un percorso sfidante avviando una propria attività imprenditoriale.

Domani, 18 dicembre, alle ore 9,30, presso la Camera di commercio di Agrigento, in via Atenea, 317, saranno presentati la nuova piattaforma “Servizio nuove imprese” e i servizi di consulenza, orientamento e formazione per la certificazione delle competenze dei giovani.

L’iniziativa si svolgerà durante l’incontro sul tema “Giovani e mondo del lavoro, le nuove sfide”, organizzato da Unioncamere Sicilia e Camera di commercio di Agrigento nell’ambito del programma “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”, finanziato dal Fondo perequativo 2023-2024 di Unioncamere nazionale.

Dopo i saluti di Giuseppe Pace, presidente di Unioncamere Sicilia; Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento; e Milena Siracusa, dirigente dell’Istituto tecnico economico e tecnologico “Leonardo Sciascia” di Agrigento; aprirà i lavori Santa Vaccaro, segretario generale di Unioncamere Sicilia.

Seguiranno gli interventi di Francesca Luccerini, referente del programma per Unioncamere; Federica Scucchi, ricercatrice dell’Istituto “Guglielmo Tagliacarne” di Unioncamere; Cinzia Tonin, responsabile del Servizio “Punto Nuova Impresa” di Formaper presso la Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi; Paola Righi, project manager di Ifoa; Riccardo Cacicia, direttore della Progest, azienda speciale della Camera di commercio di Agrigento; e Piero Mancuso della Camera di commercio di Agrigento.

Infine, dopo le testimonianze di imprese innovative, concluderà i lavori Gianfranco Latino, segretario generale della Camera di commercio di Agrigento.