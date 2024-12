Beni confiscati: Chinnici (Pd Sicilia), il Comune di Partinico (PA) cambi idea sul terreno gestito dalla Coop Noe

- Pubblicità -

“Trasformare in parcheggio il terreno confiscato, gestito dalla Coop Noe, nei pressi della località Borgo Parrini sarebbe un grave errore che comprometterebbe un’esperienza positiva di economia sociale in Sicilia, oltre a rappresentare un segnale negativo per chi spera in un futuro libero dalla mafia”. Lo afferma l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“La gestione dei beni confiscati – sottolinea Chinnici – è un’opportunità per il riscatto sociale ed economico di territori segnati dalla criminalità. L’utilizzo di questi beni come risorsa per lo sviluppo della comunità deve essere tutelato e incoraggiato”.

“Invito il Comune di Partinico – conclude – a rivedere questa decisione e a ricercare un dialogo costruttivo per trovare una soluzione che rispetti il valore sociale ed economico del bene e dei suoi benefici per la comunità. È fondamentale che il sostegno alle iniziative che riutilizzano i beni confiscati continui, poiché sono il simbolo della lotta contro la mafia e per una società più giusta”.