Manovra: Il Senatore Francesco Giacobbe sottolinea l’importanza dell’emendamento per il finanziamento dei Comites e l’impegno per gli italiani all’estero

“L’approvazione dell’emendamento del Partito Democratico che destina un fondo di 600 mila euro ai Comites rappresenta un risultato significativo per gli italiani all’estero, frutto di un lavoro costante e dell’impegno del PD per tutelare i diritti e il benessere della nostra comunità oltre i confini nazionali”. È quanto dichiara il Senatore Francesco Giacobbe (PD), eletto nella circoscrizione Estero Africa-Asia-Oceania-Antartide, in merito al recente successo ottenuto alla Camera dei Deputati.

“I Comites sono un pilastro fondamentale per le nostre comunità all’estero, organismi eletti direttamente dai cittadini italiani residenti oltre confine che svolgono un ruolo cruciale nel rappresentare le loro esigenze sociali, culturali e civili, in collaborazione con gli uffici consolari. Questo stanziamento non solo offre una boccata d’ossigeno dopo anni di tagli, ma riafferma anche l’impegno del PD verso i sette milioni di italiani che vivono fuori dall’Italia, la nostra ‘ventunesima regione’. È un segnale chiaro: per noi, gli italiani all’estero non sono cittadini di serie B, ma una risorsa vitale per il nostro Paese”, prosegue il Senatore.

Giacobbe ricorda anche come, a fronte dell’indifferenza dimostrata dalla maggioranza e dal Governo nei confronti delle esigenze della comunità italiana all’estero, il PD si sia distinto come l’unico partito a portare avanti una norma dedicata a questa importante realtà. “Questo emendamento non è solo un atto dovuto, ma una promessa mantenuta. Ed è solo un primo passo. Il nostro lavoro non si ferma qui: al Senato continueremo a batterci con forza per ottenere ulteriori risultati concreti, dalla difesa delle pensioni alla valorizzazione del contributo degli italiani all’estero”, assicura il Senatore.

Infine, Giacobbe ribadisce come la coesione dei parlamentari eletti all’estero e il sostegno della sezione Mondo del Pd, riescano a ottenere risultati evidenti per le comunità italiane all’estero. “Insieme possiamo costruire una politica più attenta, inclusiva e capace di valorizzare il patrimonio umano, culturale ed economico che gli italiani all’estero rappresentano”.