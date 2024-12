ONAV Catania: un 2024 strepitoso! Gli auguri con il direttore nazionale 

- Pubblicità -

“ONAV Catania può tranquillamente archiviare questo 2024 come un anno strepitoso e indimenticabile, sia sul fronte dei numeri che su quello della qualità degli eventi organizzati e realizzati. E siamo stati davvero lieti che a sigillare questa “ottima annata” sia stato direttamente il nostro direttore nazionale, Francesco Iacono, giunto nel capoluogo etneo sia per gli auguri associativi natalizi che per condurre una interessante masterclass sui vini australiani. E adesso… al via con un altro strepitoso anno nuovo, pieno di appuntamenti ONAV”.

Così, con questo entusiasmo e questa passione, com’è sua consuetudine, il delegato ONAV Catania e consigliere nazionale, Danilo Trapanotto, ha alzato il calice con i propri associati per il brindisi natalizio nei giorni scorsi nella storica sede di Cappella Bonajuto, nel centro storico catanese. Entusiasmo certamente giustificato dai numeri del 2024, così come proiettati durante l’incontro sul maxischermo. I soci attualmente iscritti a ONAV Catania, infatti, sono 485 (nel 2022 erano 330 e nel 2023 erano 408). Sono stati organizzati ben 10 corsi, così distribuiti: 6 corsi di primo livello, 1 corso di secondo livello, 1 corso di abbinamento cibo-vino, 1 corso di “4 passi in vigna”, 1 corso di modulo formaggi. Appuntamenti didattici e formativi a cui si sono aggiunte (quasi due al mese) le ormai famose “cene regionali”, dedicate alle produzioni vitivinicole di eccellenza dei singoli territori italiani, e gli altrettanto apprezzati incontri tematici, con masterclass anche internazionali (come appunto l’approfondimento sui vini australiani, tenuto direttamente dal direttore nazionale).

Ed è stato lo stesso direttore nazionale ONAV, Francesco Iacono, giunto direttamente da Asti, sede storica dell’ONAV(Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), a congratularsi con il delegato Trapanotto e con tutto il Direttivo provinciale per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi e che è “frutto” di tanto lavoro seminato in questi anni. Così, col tintinnio dei calici pieni di bollicine (naturalmente e rigorosamente siciliane!), gli associati si sono dati appuntamento per gli ultimi incontri del 2024 e con i nuovi corsi del 2025.