Ambiente, “domenica green” a Catania con isole ecologiche aperte e volontari in azione 

Promuovere il rispetto per l’ambiente con un’iniziativa di sensibilizzazione accompagnata da attività di pulizia di diversi siti cittadini e incentivare la raccolta differenziata aprendo in contemporanea tutte le cinque isole ecologiche della città di Catania, dalle ore 9,00 alle 13,00.

E’ l’obiettivo della “Domenica Green” che si svolgerà il prossimo 22 dicembre, promossa dall’Assessorato alle Politiche per l’Ambiente ed Ecologia retto da Massimo Pesce.

L’iniziativa coinvolgerà e impegnerà cittadini, volontari e associazioni in queste aree: Parco Falcone, Lungomare, Villaggio S. M. Goretti, Viale Nitta, San Leone, Parco Madre Teresa di Calcutta, Campo sportivo Seminara-Paratore e San Giovanni Li Cuti.

Nella Civita, in piazza XVII Agosto, che ospita una bambinopoli, è prevista anche la piantumazione di arredi floreali e arborei, mentre nel Villaggio S. M. Goretti saranno riqualificate le aiuole con nuove piantumazioni.

Alla manifestazione prenderanno parte le associazioni Nuova Acropoli, G.E.P.A., Cambiamento Giovanile, Crediamoci, Unione Giovanile – Uniti si può, Arcadia, Vettoriale Plastic Free, Associazione Pesca e Mare – San Giovanni Li Cuti, Catania Ring – Boxing Team e Salviamo i boschi.

L’assessorato all’Ecologia fornirà anche il materiale necessario per l’attività di raccolta dei rifiuti, dai guanti in lattice ai sacchetti. Le cinque isole ecologiche di Librino (viale Biagio Pecorino), nella circoscrizione Borgo-Sanzio (via Patanè Romeo) nel quartiere Nesima- Monte Po- Rapisardi – San Leone in via Cairoli, in viale Tirreno a Trappeto Nord e in via Maria Gianni a Picanello, faranno un’apertura straordinaria in giornata festiva fino alle 13, per consentire ai cittadini di smaltire i materiali ingombranti o le specifiche frazioni di rifiuti. “Desidero ringraziare anticipatamente – ha detto l’assessore Pesce – i tanti volontari che hanno a cuore il decoro della nostra Catania e che domenica offriranno un esempio concreto di partecipazione attiva alla cura dei nostri spazi. Per il benessere di tutta la comunità, sempre più sensibile a questi temi grazie anche alle azioni di comunicazione e incentivazione a migliorare la pulizia della città promosse dal sindaco Trantino. Compreso quello della raccolta differenziata che presenta dati in continuo miglioramento, grazie anche alle nuove isole ecologiche sempre più frequentate dai cittadini e che accrescono i livelli percentuali mese dopo mese”.