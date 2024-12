Catania-Sorrento 4-0: le pagelle rossazzurre

- Pubblicità -

Il Catania chiude bene il 2024 battendo con un netto 4-0 il Sorrento di Enrico Barilari. In gol con una tripletta Roberto Inglese al 73′, 87′ e 92′ oltre alla rete di Stoppa al 76′. Da segnalare l’esordio in Lega Pro di Butano, portiere classe 2008. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: Inglese mattatore, Stoppa e Jimenez inventano

BUTANO 6,5: Voto frutto di una prestazione ottima alla primissima da titolare in Serie C e nel calcio professionistico davanti ad un pubblico importante. Ottimo nelle uscite e pochi tiri subiti. Sogna ragazzo sogna.

CASTELLINI 6: Sufficienza per il numero 27 che sfodera una prestazione tranquilla senza sbavature. Avanza con più coraggio nella ripresa aiutando Raimo.

QUAINI 7,5: Direttore d’orchestra in difesa e autore di tre chiusure importanti su Musso e Bolsius. Prestazione sontuosa.

GEGA 6: Inizia con tante difficoltà ma poi recupera e regge gli attacchi dei velocisti del Sorrento.

DE ROSE 6,5: Migliore in campo nel reparto di centrocampo. Mantiene la calma e recupera quanti più palloni possibili utili alle ripartenze.

CARPANI 5,5: Gioca ancora una volta in un ruolo non suo e spesso pecca di precisione nella spinta offensiva.

(dal 46’) RAIMO 6,5: Ottima prestazione del terzino ex Recanatese che sfodera una partita ordinata e attenta

STURARO 6: Metronomo in mezzo al campo ma purtroppo il ginocchio non regge ed è costretto al cambio a fine primo tempo.

(dal 41’) D’ANDREA 6,5: Entra bene ed è spesso propositivo, gli manca ancora il gol.

ANASTASIO 5,5: Inizia bene proponendosi spesso in avanti ma spesso pecca di precisione in favore dei compagni nelle ripartenze.

(dal 61’) LUNETTA 7: Dà velocità e gamba ad una fascia spesso troppo lenta.

JIMENEZ 7: Disegna calcio e geometrie perfette per i compagni. Inoltre, spesso aiuta la squadra in fase di non possesso ed è perfetto anche quando Toscano è costretto ad arretrarlo in mediana.

STOPPA 7,5: Ancora show dell’ex Vicenza e Juve Stabia che segna il suo quinto gol in campionato al 76′ che corona una prestazione perfetta. Serve l’assist per il primo gol di Inglese al 73′.

INGLESE 8,5: Voto maturato non solo per la prestazione in sé ma per il tanto lavoro sporco fatto per la squadra e i tre gol che lo portano in doppia cifra in campionato sono il coronamento di una super prestazione.

TOSCANO 7: Partita perfetta del suo Catania che chiude un 2024 tra alti e bassi. Una vittoria che serviva per morale e classifica. Adesso contro il Benevento servirà la migliore squadra per cercare di accorciare ulteriormente in classifica.