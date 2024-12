Palermo, il buon Natale del Teatro Agricantus sulle note del Giuseppe Milici 4et

- Pubblicità -

«Non c’è niente di meglio che accogliere il Natale facendo musica davanti al pubblico della propria città, in un luogo accogliente, nel desiderio di festeggiare, riscoprire, riallacciare una intesa con le emozioni insieme ad una band di giovani e talentosi musicisti». Giuseppe Milici lo presenta così “A Christmas Evening” il concerto di Natale del Teatro Agricantus che lunedì 23 dicembre alle ore 21 conclude le attività 2024 dello storico teatro palermitano diretto da Vito Meccio.Il concerto sarà un itinerario musicale ricco di ispirazione, una “partitura del cuore”, giocosa e universale, che rilegge temi di grande suggestione che attraversano “l’immaginario collettivo”, creando una felice alchimia che vede mescolare suggestivi temi da film – come Nuovo Cinema Paradiso, Metti una sera a cena e Pink Panter – con indimenticabili ballate dal sapore folk, grandi pagine della musica strumentale, per approdare alla premiata scuola della canzone d’autore italiana in grado di toccare corde legate alle emozioni più profonde, complici le note ammalianti dell’armonica cromatica di cui Giuseppe Milici è indiscutibile riferimento di caratura internazionale. Con lui sul palco Aki Spadaro al pianoforte, Marco Gaudio al basso e Simone Rumolo alla batteria.«Come recita il poeta – conclude Milici – la parte migliore del viaggio non è tanto la destinazione, quanto il viaggio stesso».Le attività del Teatro Agricantus riprenderanno venerdì 3 gennaio con una nuova data di “Fuoco dell’interno” di e con Sofia Muscato.