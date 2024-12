Riqualificazione terme di Acireale e Sciacca, pubblicati gli avvisi per la ricerca dei privati

- Pubblicità -

Sono stati pubblicati sul sito web della Regione Siciliana gli avvisi esplorativi per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato per i due complessi termali di Sciacca, nell’Agrigentino, e di Acireale nel Catanese. Gli avvisi, che riguardano la concessione per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione dei due complessi termali, sono consultabili sul portale del dipartimento regionale Tecnico, al seguente link: https://appalti. regionesiciliana. lavoripubblici.sicilia.it

«Un ulteriore passo avanti – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – in favore della riqualificazione delle terme di Sciacca e Acireale. Il partenariato tra pubblico e privato è la strada migliore per assicurare a questi due storici complessi termali l’antico prestigio e la massima funzionalità, riportando in auge in Sicilia il turismo termale di qualità, per troppi anni trascurato. Siamo convinti che il rilancio delle due strutture possa attrarre nuovi flussi turistici e contribuire alla destagionalizzazione del settore».

- Pubblicità -

La Regione ha già stanziato 90 milioni di euro all’interno dell’Accordo di coesione firmato a maggio scorso con il governo nazionale. I privati dovranno cofinanziare l’operazione con 94 milioni di euro.