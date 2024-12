Il viaggio di Ulisse in chiave pop per dare nuova forma al teatro classico

- Pubblicità -

Sul palco di Teatro Bis di Catania, per la rassegna “Giovani Sguardi”, dedicata alla nuova drammaturgia, diretta ed ideata dalla Compagnia Buio in Sala.

- Pubblicità -

Il viaggio di Ulisse e i diversi momenti della mitologia che lo vedono protagonista è raccontato dal “Collettivo V.A.N -Verso Altre Narrazioni” in modo ironico, scanzonato e poetico da cinque Musi interpretati da Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente.

Tutte le qualità principali della Commedia dell’Arte insieme alle tecniche teatrali del Tableau Vivant cuciono alla perfezione la commedia musicale “Odisseo Super star” dove parole e musica diventano una cosa sola per dare vita e forma al mitico personaggio di Ulisse da sempre oggetto di innumerevoli analisi e diverse interpretazioni letterarie, cinematografiche e teatrali.

Dopo il successo di “2021: Odissea nello Spiazzo” i promettenti attori del Collettivo V.A.N. diplomati all’Inda di Siracusa in un intereattivo atto unico dal sapore pop, ricco di cambi di scena, costumi e momenti unici legati tra palco e platea, vincono la scommessa di avvicinare i giovani al teatro classico e ai miti greci descrivendo in modo più che intelligente gli eventi della genesi della guerra di Troia fino al ritorno a casa e oltre le colonne d’Ercole le incredibili gesta dell’eroe più furbo per eccellenza.

Il numeroso pubblico presente in sala, composto in maggioranza da giovani, nei due giorni di sperimento culturale del Collettivo V.A.N con tanti e numerosi applausi dimostrando che il buon teatro può arrivare ovunque e soprattutto avvicinare i ragazzi ai miti greci e ai loro secolari insegnamenti.