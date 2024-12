La VII circoscrizione dei Lions (Distretto 108YB Sicilia Zona 19) dona panettoni agli ospiti della casa circondariale di Augusta

- Pubblicità -

AUGUSTA – Un Natale per tutti, i club Lions della zona 19 del Distretto 108yb Sicilia: Augusta Host, Lentini, Priolo Gargallo, Floridia Val d’Anapo, guidati dai presidenti Francesco Di Grande, Maria Teresa Raudino, Rossella Marchese e Mariella Pennisi e coordinati dal Presidente della Zona 19 Angelo Lopresti, hanno donato panettoni agli ospiti della casa circondariale di Augusta diretta da Angela Lantieri. All’appuntamento ha partecipato anche il Presidente della VII circoscrizione Lions Distretto 108YB Salvatore Calafiore. “Anche questo Natale i Lions della zona 19 hanno mantenuto l’ impegno verso chi vive una situazione di bisogno -ha detto Giovanni Fazio referente del service per la VII circoscrizione-. Un modo per tendere una mano a coloro che necessitano di attenzioni”. Si tratta di un’iniziativa che è iniziata diversi anni fa e rientra tra le attività del “service Distrettuale aggiungi un posto a tavola”. Lo scorso 19 dicembre i Lions club Augusta host presieduto da Francesco Di Grande, Lentini presieduto da Maria Teresa Raudino, Priolo Gargallo presieduto da Rossella Marchese e Floridia presieduto da Maria Concetta Pennisi, Coordinati dal presidente della zona 19 Angelo Lopresti, nell’ambito delle attività sociali dedite alla comunità e al territorio hanno donato su autorizzazione della direzione dell’istituto penitenziario, 170 panettoni agli ospiti della Casa di reclusione di Augusta per l’augurio del Santo Natale . “Il service si inserisce nel progetto <Aggiungi un posto a tavola> – ha aggiunto il Presidente DELLA Zona 19 Angelo Lopresti- che prevede l’offerta di pasti caldi, di alimenti e di beni di prima necessità in favore di chi è in una condizione di disagio e bisogno. Un ringraziamento ai soci Lions dei quattro club che sin dal primo giorno hanno accolto l’iniziativa”. Per il Lions della zona 19 è un’attività che svolgono ininterrottamente da anni e molto apprezzata dagli operatori dell’istituto penitenziario megarese. “Un piccolo gesto, ma con un significato importante per gli ospiti delle nostra casa -hanno commentato gli operatori dell’istituto-. Ciò assume un ulteriore messaggio di inclusione e di coinvolgimento nel clima di festività e incontri con i familiari”.