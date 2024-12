Regali di Natale per i bambini del reparto pediatrico dell’Ospedale Garibaldi Nesima

- Pubblicità -

Babbo Natale arriva nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Catania Garibaldi Nesima.

Venerdì 20 dicembre alle ore 10.00, le associazioni “Polo regionale delle autonomie” e “L’Isola del Giglio”, insieme con il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, hanno portato dei regali natalizi ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico del nosocomio etneo.

Un’iniziativa che ha avuto come obiettivo far vivere e respirare l’atmosfera del Natale a questi bambini che stanno attraversando un periodo buio della loro vita, tra l’altro, in un periodo particolare quale quello delle festività.



«Un piccolo gesto fatto con il cuore – commenta Maurizio Mirenda – Non è politica, è solo coscienza e senso morale, perché, per chi come me è padre e nonno, vedere i bambini sorridere e gioire per aver ricevuto un dono da Babbo Natale, significa dare un senso a tutto quello che facciamo. Devo ringraziare loro per i loro sguardi puri e genuini e per le emozioni che mi hanno trasmesso. Ringrazio, altresì, le associazioni “Polo regionale delle autonomie” e “L’Isola del Giglio” che hanno permesso realizzare tutto questo. Auguro a tutte queste famiglie di poter risolvere i loro problemi di salute e di ritrovare la serenità di cui hanno bisogno».

Una mattinata di gioia e di entusiasmo quindi per i piccoli e per le loro mamme che hanno potuto, anche se per pochi istanti, “dimenticare” la battaglia che stanno combattendo.

Un’esperienza ricca di valori per Maurizio Mirenda e i volontari delle associazioni che hanno visto brillare di gioia e riconoscenza i piccoli occhi di questi pazienti.

Gli occhi di questi piccoli, grandi eroi.