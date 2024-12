Catania, CoEHAR in Caritas

- Pubblicità -

CoEHAR in Caritas e’ il progetto di donazione e assistenza che la società ECLAT srl (spin off dell’Università di Catania) in collaborazione con il CoEHAR (Centro di Ricerca per la Riduzione del danno da fumo dell’ateneo catanese) e l’associazione LIAF (Lega Italiana Anti Fumo) hanno avviato per sostenere la Caritas Diocesana di Catania aiutando le persone in difficoltà economiche e sociali anche a smettere di fumare.

Nell’ambito delle attività progettuali e di studio sui soggetti fumatori affetti da particolari patologie e/o che non riescono a smettere di fumare da soli, il CoEHAR negli ultimi anni ha raggiunto risultati epocali in termini di cessazione delle abitudini da fumo da parte dei soggetti coinvolti e soprattutto in termini di riduzione del danno. Purtroppo, le ricerche epidemiologiche internazionali dimostrano che il fumo di sigaretta convenzionale è la principale causa delle disuguaglianze nella salute tra gli individui e anche la prima causa di morte tra le classi sociali più svantaggiate. Sebbene i costi economici necessari per sostenere l’abitudine al fumo siano sempre più alti, il fumo tradizionale oggi rappresenta una dipendenza patologica che caratterizza un status di disagio economico, un basso livello di istruzione e scarso accesso alle informazioni sanitarie.

Sulla base di questa premessa, CoEHAR, LIAF e ECLAT hanno avviato a sostegno di Caritas Catania un progetto di donazione, assistenza alla cessazione, informazione sanitaria, valutazione e monitoraggio rivolto a circa 100 soggetti fumatori in condizioni di disagio economico e/o sociale che non riescono a smettere di fumare da soli.

Nello specifico si tratta di:

Una donazione Caritas di un quantitativo pari a n.100 sigarette elettroniche e n. 10.000 ricariche , necessarie al consumo di un mese circa per ciascun svapatore.

Attività di valutazione dello stato di salute dei pazienti effettuata grazie alla collaborazione dei volontari LIAF e degli specialisti del CoEHAR.

Attività di monitoraggio periodica (bi-settimanale e/o mensile) dello stato di salute dei fumatori che decidono di passare ai prodotti senza combustione.

Attività di formazione/informazione su pratiche di buona salute e stili di vita sani condotta dai volontari del CoEHAR.

I fumatori verranno accolti dai volontari LIAF per una prima valutazione dello stato di salute generale alla quale seguirà la donazione del dispositivo con relativa ricarica e il monitoraggio mensile dell’abitudine da fumo.

CoEHAR, nonostante la dimensione globale del suo lavoro di ricerca scientifica, continua a sostenere il territorio siciliano nella battaglia verso la tutela della salute e i diritti delle persone.