Il 2024 del Catania e le aspettative per l’anno nuovo

365 giorni di passione per il Catania FC che chiude quest’anno dopo 12 mesi vissuti sulle montagne russe. Dalla vittoria della Coppa Italia Serie C ai playoff contro l’Avellino, dalla vicenda fideiussione all’attuale campionato. L’unica costante è la grande cornice di pubblico che ha accompagnato nel corso delle partite in casa e che non è mai sceso (in campionato) sotto le 14.000 unità.

I numeri del Catania 2024: 52 punti ottenuti, Inglese e Cianci trascinatori

Analizziamo in primis i numeri di questo Catania visto nell’anno solare 2024. I punti totalizzati in campionato sono ben 52, ottenuti tra questo e lo scorso campionato, di cui 10 ottenuti con la gestione Lucarelli, 10 con Zeoli e ben 32 con Toscano. Non sono mancati i gol: sono state siglate tra Serie C, playoff e Coppa Italia ben 61 reti mentre ne sono state subite 51.

Per quanto riguarda sempre i gol andiamo a vedere i cannonieri del Catania nel 2024. Il miglior marcatore è Roberto Inglese a quota 10 reti. L’ex Chievo e Napoli, arrivato l’ultimo giorno di mercato in estate, sta trascinando a suon di reti la squadra di Toscano. Segue a ruota dietro Pietro Cianci, fermo a 7 reti in rossazzurro e trascinatore della squadra di Zeoli nel finale di campionato e ai playoff e oggi mattatore della Ternana insieme a Cicerelli (altro ex Catania ceduto in estate).

In casa le vittorie più larghe sono state registrate contro Brindisi e Sorrento, entrambe gare vinte per 4-0 e precisamente sono state la prima (13 gennaio) e l’ultima dell’anno (22 dicembre). Tra le vittorie esterne più larghe si registra, invece, il 5-1 di Taranto dello scorso 8 dicembre. Invece, la sconfitta più larga del 2024 è arrivata ad Avellino. Il 6 marzo i biancoverdi si sono imposti per 5-2, decretando la fine della gestione Lucarelli a Catania.

Chiudiamo con il dato sul pubblico. La partita interna contro l’Atalanta U23 del 18 maggio ai playoff ha registrato ben 19.739 spettatori presenti ed è la gara in assoluto con più presenze al Cibali nel 2024. Segue il derby con il Messina del 14 aprile 2024 è stata la gara al Massimino in campionato con più pubblico con 19.720 spettatori.

Le aspettative per il 2025 del Catania

Per il 2025 del Catania ci si aspetta molto dentro e fuori dal campo. Sicuramente il 2024 ha impartito una lezione: mai nulla è scontato (sia in positivo che in negativo). Le aspettative che si augura tutto il popolo rossazzurro è quella della promozione in Serie B, o quanto meno che ci si vada a provare fino alla fine. Le distanze col Benevento primo in classifica (e prossimo avversario della squadra di Toscano) sono di 9 punti e con Monopoli, Audace Cerignola, Potenza, Avellino e Crotone davanti ai siciliani.

Ma l’augurio che si fanno tutti a Catania è di più serenità nell’ambiente. Le vicissitudini vissute in estate il 9 agosto per la fideiussione sono state pagine che i tifosi speravano di non rivivere più. Per il presente e per il futuro c’è la necessità di una solidità ben definita e di scelte proficue al fine di raggiungere l’obiettivo. Rivoluzionare ancora serve a poco (soprattutto nel mercato). Serve continuità dentro e fuori del campo per un 2025 di gioie e soddisfazioni che tutti sotto l’Etna sperano di rivivere.