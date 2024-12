Palermo, al via l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’agglomerato dell’area industriale di Carini

- Pubblicità -

«Un anno e mezzo di tempo per rifare le strade dell’agglomerato industriale di Carini. Entro gennaio la presentazione della manifestazione d’interesse, le verifiche di legge e poi l’affidamento dei lavori». Lo annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, relativamente al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area industriale di Carini, redatto da Irsap, Istituto regionale sviluppo attività produttive, e pubblicato sul portale dedicato ai bandi di gara.

«Il piano dei lavori ha un cronoprogramma definito che prevede un anno e mezzo di tempo con l’obiettivo di migliorare la mobilità, la sicurezza e l’efficienza di una zona cruciale per lo sviluppo economico locale. È stata tracciata una linea decisa e ferma per la rinascita di questa e di tutte le aree industriali in Sicilia», continua l’assessore del governo Schifani.

- Pubblicità -

La dotazione finanziaria complessiva per l’intervento di riqualificazione è di 8 milioni di euro, di cui 5,4 milioni come importo a base d’asta per le strade e le restanti somme, 2,6 milioni, a disposizione dell’amministrazione. Sono previsti il rifacimento del manto stradale, la realizzazione di rotatorie, la manutenzione dei viadotti e delle barriere di protezione, il completamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di nuova segnaletica. Gli interventi interesseranno via Don Luigi Sturzo, via Padre Francesco Randazzo, via Angelo Russello, via Don Lorenzo Milani, via Galileo Galilei, via Matteo Picone, via Archimede, via Don Antonio Cataldo e via Mariano Di Trapani.

Termine ultimo per presentare le candidature alla manifestazione di interesse è il 13 gennaio 2025. Info e dettagli dell’avviso pubblico a questo link https://irsapsicilia.traspare. com/announcements?status=2 .