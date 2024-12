Saturnia Aci Castello, Paolo Montagnani è il nuovo coach

- Pubblicità -

Dopo le dimissioni di Placì e la vittoria ottenuta ieri contro il Palmi al Palacatania, la Cosedil Saturnia Aci Castello ha ufficializzato il suo nuovo coach: Paolo Montagnani. L’ex allenatore di Padova, Pineto e Emma Villas, guiderà la squadra siciliana in Serie A2 già a partire da domenica 29 dicembre per la trasferta di Brescia.

Credit foto: Mimmo Lazzarino

Saturnia, Montagnani è il nuovo allenatore: il comunicato

La Cosedil Saturnia Aci Castello ha ufficializzato il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Camillo Placì. A guidare la formazione siciliana sarà Paolo Montagnani. Di seguito il comunicato ufficiale:

- Pubblicità -

“Toscano di Livorno, classe ‘68, dopo una carriera da palleggiatore che lo ha visto vestire la maglia – tra le altre squadre – di Livorno, Milano e Agrigento in serie A1, Paolo Montagnani inizia la carriera di allenatore che lo ha visto protagonista lungamente in serie A2 e A1, avendo allenato a Pineto, Taranto, Padova, Molfetta, Tuscania, Città di Castello, e Siena in Superlega nella stagione 22/23. Ha avuto esperienze all’estero, in Giappone, Polonia e come commissario tecnico del Marocco.”

“Mister Montagnani si unirà alla squadra in occasione della trasferta di Brescia in programma domenica 29 dicembre, e sarà coadiuvato dallo staff tecnico interamente confermato, composto da: Marco Lionetti vice allenatore, Mauro Puleo e Mauro Lo Deserto assistenti allenatori, Daniel Leocuna preparatore atletico, Emanuele Messina scout man Alberto Besana fisioterapista, Cesare Gradi team manager. Alla ripresa degli allenamenti dopo la trasferta lombarda, verrà presentato alla stampa.”