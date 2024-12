Spettacoli, a Palermo in scena “A Natale c’è posto anche per te”: doppio appuntamento il 28 e 29 dicembre

- Pubblicità -

Palermo. Sabato 28 e domenica 29 dicembre doppio appuntamento con la fiaba per bambini di Daniela Pupella “A Natale c’è posto anche per te”. Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Palermo ed è ad ingresso gratuito. Domani, sabato 28 dicembre, lo spettacolo andrà in scena al teatro San Filippo Neri di via Fausto Coppi 10, alle ore 17.30; mentre, la seconda data, in programma domenica 29 dicembre, avrà luogo al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41, alle ore 10.30. Il testo e la regia sono di Daniela Pupella che sarà in scena con Leonardo Campanella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Luciano SergioMaria, Laura Melluso, Gaia Paternostro, e Sofia Pupella.

Cosa accadrebbe se, durante i festeggiamenti di Natale, un povero senzatetto si intrufolasse in una lussuosa casa e si trovasse davanti ad una grande tavola imbandita? E se lo avesse portato proprio Babbo Natale con le sue aiutanti per far comprendere che il vero spirito del Natale è l’accoglienza? Fra scene rocambolesche e divertenti, il senzatetto riuscirà a trovare il suo posto a tavola.

