Politica, manovra ARS, il Governo Regionale rifiuta di accogliere l’emendamento per l’aumento del FURS di Roberta Schillaci (M5S)

“Nel maxiemendamento appena approvato è stato previsto un incremento di soli 500 mila euro. Una somma ridicola che mette in grossa difficoltà questi organismi che rappresentano dei presidi culturali fondamentali per tutta la Sicilia” aggiunge l’on. Schillaci

Palermo 28 dicembre – Nel corso della votazione alla manovra finanziaria in Assemblea Regionale, il Governo Regionale ha rifiutato di accogliere un emendamento a prima firma dell’on. Roberta Schillaci (M5S), che prevedeva l’incremento del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo di 3,5 milioni l’anno per il triennio 2025/2027.

“Si continuano ad ignorare le richieste dei tanti operatori privati nel settore dello spettacolo da vivo che, da diversi mesi, chiedono a gran voce di incrementare, con fondi congrui, la dotazione economica del FURS, per scongiurare il rischio di fallimento e la chiusura di queste realtà così importanti per la crescita culturale e sociale dei nostri territori. Il maxiemendamento governativo appena approvato ha previsto, però, un aumento di soli 500 mila euro l’anno. Una somma ridicola, troppo lontana da quella che avevamo chiesto in Aula”.

“Noi del MoVimento 5 Stelle – conclude l’on. Roberta Schillaci – ci eravamo appellati alla sensibilità del Governo e di tutto il Parlamento Siciliano, presentando un emendamento che prevedeva un cospicuo aumento della dotazione del FURS che, per il prossimo triennio, sarebbe arrivato a 10 milioni di euro annui. Siamo di fronte all’ennesima occasione persa per il Governo Schifani, che continua inspiegabilmente a non stanziare risorse determinanti per sostenere le attività di questi organismi che rappresentano dei presidi culturali fondamentali per tutta la Sicilia”.