Stasera a Catania musical “Tya – Shrek”

- Pubblicità -

Il musical “Tya – Shrek” farà tappa stasera, con inizio alle 21, al teatro Metropolitan di Catania, evento organizzato da Inside Productions Ltd. con la direzione generale di Giuseppe Costantino Lentini. Il ruolo di protagonista verrà interpretato da Damiano Spitaleri che “giocherà” in casa in quanto catanese ed elemento di spicco di un cast artistico formato da attori, cantanti e ballerini noti in Italia e all’estero, con la regia firmata dal celebre Graziano Galatone.

Il musical, riadattamento dell’omonimo film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar per l’animazione, tratto dal libro illustrato di William Steig, ha debuttato nella sua produzione originale a Broadway nel 2008 per poi andare in scena nei teatri di tutto il mondo. Lo show è arricchito dal libretto di David Lindsay-Abaire (Premio Pulitzer 2007 per il Teatro), dalle musiche di Jeanine Tesori (vincitrice del Tony Award – il premio Oscar del teatro musicale – per “Fun Home”) e dalle imponenti scenografie fisiche e digitali (queste ultime basate sull’engine di videogiochi Unity) che ricreano perfettamente le varie ambientazioni del mondo di Shrek con oltre venti cambi di scena: la celebre palude, la città di Duloc, il castello della Dragona, la Torre della Principessa Fiona e molte altre. Le scenografie sono ancora più spettacolari per gli effetti speciali Olografici in Holo-3D Projection Mapping e la presenza della celebre Dragona della lunghezza di 7 metri (la più grande al mondo mai realizzata per Shrek – Il Musical).

Nel cast alcuni tra i più talentuosi performer del musical italiano ed eccellenze provenienti dalle accademie nazionali del teatro musicale di maggiore prestigio, come la Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical di Milano.

- Pubblicità -