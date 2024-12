Erogazione idrica durante le festività natalizie da parte del Consorzio di Bonifica 9: il plauso di Confagricoltura Catania

- Pubblicità -

Il Presidente di Confagricoltura Catania, Giosuè Arcoria, esprime un sentito ringraziamento ai lavoratori del Consorzio di Bonifica 9 di Catania che, con spirito di servizio e abnegazione, hanno garantito la regolare erogazione delle risorse idriche durante le festività natalizie. È stata assicurata la continuità del servizio irriguo, essenziale in una fase complessa a caratterizzata dai disagi legati alla siccità.

“A seguito della nostra denuncia del 20 dicembre 2024, in cui si chiedeva di garantire il corretto funzionamento del servizio – dichiara il Presidente Arcoria -, oggi riconosciamo l’ottima gestione della problematica grazie ad un encomiabile lavoro di squadra e ringraziamo, in particolare, il Dott. Gaetano Punzi e il Dott. Emilio Cocimano del Consorzio di Bonifica 9 e i dirigenti di Enel. Grazie anche all’Assessore all’Agricoltura, Ing. Salvatore Barbagallo, per il suo contributo determinante”.

- Pubblicità -