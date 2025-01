A Randazzo stabilizzati 55 lavoratori precari. La Rosa (FP Cgil CT): “Per qualcuno di loro il precariato è durato ben 35 anni”

- Pubblicità -

Dopo una lunghissima attesa, 55 lavoratori precari del Comune di Randazzo hanno firmato il contratto a tempo indeterminato diventando dipendenti di ruolo. Per qualcuno di loro il precariato è durato ben 35 anni.

Lo annuncia la segretaria generale della FP Cgil di Catania, Concetta La Rosa, dichiarando “soddisfazione per l’obiettivo raggiunto” e ringraziando in particolare la Commissione straordinaria per il lavoro svolto nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso di stabilizzazione.

La stabilizzazione dei lavoratori precari è infatti parte di un più ampio processo di risanamento del Comune e di ripristino della legalità.

“L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla visione di servizio pubblico scevro da condizionamenti politici e orientato al bene collettivo. – continua Concetta La Rosa- Non la consideriamo una vittoria della politica ma dello Stato. Come FP Cgil abbiamo sostenuto con forza questa battaglia per amore di giustizia, di speranza nel futuro in barba alle condizioni di precariato perenne. Oggi è una giornata di festa e da domani ricominceremo nuove battaglie”.