Capodanno 2025: Catania sarà teatro dello spettacolo in diretta su canale 5. L’evento e le ordinanze del Comune

La suggestiva Piazza Duomo di Catania ospiterà, nella serata di oggi, martedì 31 dicembre in prima serata, l’evento “Capodanno in musica” condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi che Canale 5 trasmetterà in diretta in prima serata. Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica.

La presentazione dell’evento, a ingresso gratuito, promosso dalla Regione Siciliana in partnership con Mediaset è avvenuto nel palazzo degli elefanti, il Municipio di Catania, alla presenza del vicesindaco Paolo La Greca, dell’assessore regionale siciliana al Turismo Elvira Amata, del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi.

Tra i presenti anche il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e l’Amministratore Delegato di Radiomediaset Paolo Salvaderi. Sul palco si avvicenderanno musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani.

Ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Prevista anche la partecipazione dei talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Al fine di garantire il corretto svolgimento di questa manifestazione il Comune di Catania ha emesso diverse ordinanze con divieti efficaci nel raggio di 200 metri da piazza Duomo e piazza Università.

In particolare dalle ore 16,00 del 31 dicembre alle ore 06,00 del giorno successivo, è vietato introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valige, zaini di dimensioni superiori a 30 cm di altezza, spray e liquidi irritanti di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazioni foto-audio-video professionale o semi professionale (GoPro), mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo, compreso spumante e champagne.

Inoltre viene disposto il divieto, dalle ore 12,00 del 31 dicembre 2024, alle ore 12,00 dell’1 gennaio 2025, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’art. 57 del Tulps, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati di tutto il territorio cittadino.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

L’Amministrazione comunale si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria, delle altre persone e degli animali.