Concerti gratuiti a Palermo: giovedì 2 gennaio alle 19.30 a Casa Professa, medley natalizi e colonne sonore con i SeiOttavi

PALERMO. 31 dicembre. Dai classici natalizi a Nino Rota e Libertango … sì, ma a cappella acquistano un altro sapore. Saranno infatti gli amatissimi SeiOttavi a proporre un racconto natalizio colmo di emozioni per aprire la seconda tranche di Natale a Palermo, la rassegna di appuntamenti gratuiti nelle chiese organizzata dai Club Service. Giovedì (2 gennaio) alle 19.30 a Casa Professa la formazione guidata da Massimo Sigillò Massara partirà da Silent Night, Jingle Bells e Santa Claus is Coming to Town per poi immergersi in reinterpretazioni raffinate di brani celebri come Amarcord di Nino Rota e Libertango di Astor Piazzolla, fino a Heaven dei Led Zeppelin, l’Aria sulla quarta corda di Bach, A Nightingale sang in Berkeley Square dei Manhattan Transfer, Love Theme for Nata (dalla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso di Morricone) a La vita è bella di Piovani; e chiudere con un divertente medley su Mary Poppins, un Carol Medley di tutto un po’ e persino Vucciria, un pezzo di Sigillò Massara e l’omaggio a grandi classici come Profondo Rosso. I SeiOttavi sono Germana Di Cara (soprano), Alice Sparti (mezzosoprano), Giulia Fassari e Simona Trentacoste (contralti), il tenore Ernesto Marciante, il baritono Vincenzo Gannuscio. L’ingresso è sempre libero.

Promotore della rassegna è il Rotary Club Palermo Est, a cui si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist, con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura, della Settimana delle Culture e dell’Associazione nazionale dei Carabinieri; Zonta, Volo, Ande, Fidapa, Zyz, il Conservatorio Scarlatti ed altre associazioni cittadine. Ideazione e coordinamento di Giacomo Fanale, direzione artistica di Gaetano Colajanni. V enerdì (3 gennaio) alle 19.30 nella chiesa di Santa Teresa alla Kalsa il festival continua con Alegria do amor, con la vocalistPamela Barone e Sergio Munafò alla chitarra.

IL PROGRAMMA

XVI edizione di Natale a Palermo

Ingresso gratuito

giovedì 2 gennaio ore 19.30 | Chiesa del Gesù in Casa Professa

SeiOttavi | Direttore: Massimo Sigillò

venerdì 3 gennaio ore 19.30 | chiesa di Santa Teresa alla Kalsa

Alegria do amor | Pamela Barone band con Sergio Munafò

sabato 4 gennaio ore 19.30 | Chiesa di Santa Lucia

Vincenzo Colonna Romano – piano

domenica 5 gennaio ore 19.30 | Chiesa di San Francesco Di Paola

Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà

lunedì 6 gennaio alle 20 | Chiesa di San Domenico

Disney 100 | Symphonic band “Giacomo Candela” di Buseto Palizzolo diretto da Nicolò Scavone