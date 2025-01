Catania, tra mercato e Benevento per un inizio 2025 di fuoco

- Pubblicità -

Nuovo anno, nuovi capitoli da scrivere in rossazzurro per il Catania di Ross Pelligra che già domenica ritornerà in campo al Vigorito contro il Benevento alle 15.00. Ma non c’è solo il calcio giocato per la società siciliana: domani si apre la sessione invernale di calciomercato e il DS Daniele Faggiano, coadiuvato dal nuovo collaboratore dell’area tecnica Ivano Pastore, sono pronti ad intervenire per rafforzare la squadra a disposizione di Mimmo Toscano.

Catania, rebus cessioni: dai fuori lista fino ai possibili partenti in rosa

L’obiettivo primario del Catania in questo mercato di gennaio è intanto operare in uscita. Le cessioni, come ha ribadito il DS Daniele Faggiano ad Hashtag Rossazzurri lo scorso novembre, sono importanti in questo frangente. In primis, cedere i fuori lista Rapisarda, Chiricò, Zanellato e Monaco, rimasti lontani dai piani tecnici della società rossazzurra dallo scorso 31 agosto. Per il terzino ex Sambenedettese, come ha riportato SerieD24.com, è arrivato un sondaggio della Reggina, formazione che milita nel girone I di Serie D.

Non mancheranno anche le partenze tra i ragazzi a disposizione di Mimmo Toscano. Tra i possibili addii c’è il portiere Marius Adamonis, la cui posizione tra i pali è stata messa spesso in discussione nella prima parte di stagione. Occhio anche al possibile addio di Adriano Montalto, attaccante che ha realizzato solo 2 reti in 14 presenze e anche lui al di sotto delle aspettative iniziali. Lente di ingrandimento anche per Gregorio Luperini, arrivato in rossazzurro con tanta attesa ma che non ha reso secondo quanto prospettato, starà alla società decidere se puntarci ancora o cambiare. Potrebbe lasciare anche Alessandro Celli, l’unico dei cinque fuori lista reintegrati e che non ha mai concretamente avuto spazio negli schemi di Toscano.

Ritornerà in rossazzurro dal prestito alla Lucchese Rocco Costantino. L’attaccante però non sarebbe destinato a restare alle falde dell’Etna. Anche per lui è stato registrato l’interesse della Reggina in Serie D, ma ancora non ci sono ulteriori sviluppi. Da capire il futuro anche di Andrés Tello, centrocampista ceduto in estate in prestito alla Salernitana ma che potrebbe ritornare alla base. Deciderà Roberto Breda, nuovo allenatore dei campani, se farlo ritornare o meno in rossazzurro.

Rinforzi mirati ma efficaci: le operazioni in entrata del Catania

Il Catania però non opererà solo in uscita. Anzi, sono attesi rinforzi viste le possibili cessioni di alcuni calciatori. Già a dicembre la società rossazzurra ha chiuso Alessandro Farroni, portiere svincolato con un passato alla Vis Pesaro e alla Reggina proprio con Mimmo Toscano. Già domenica alle 15 sarà a disposizione tra i convocabili per la super sfida del Vigorito. Proprio poco prima delle festività natalizie, Lacasadic.com ha riportato l’interesse dei rossazzurri per Emmanuele Matino, difensore centrale del Bari, su cui però nelle ultime ore si è fatto sotto l’Avellino.

Altri nomi in circolazione sono quelli del portiere della Salernitana Vincenzo Fiorillo, classe 1990, e che potrebbe chiudere il reparto con Farroni e Bethers. Altri rumors parlano di un possibile interesse del Catania per Gianmarco Todisco, terzino destro del Sorrento autore di 2 reti in 18 presenze, su cui però c’è l’Avellino che ha l’accordo vicino col calciatore. Difficile la pista che porta a Davide Merola (attaccante già cercato in estate ed al centro del Pescara di Baldini capolista del girone B di Serie C).

Verso Benevento: come sta il Catania di Mimmo Toscano

Ma è già tempo di pensare al calcio giocato. Il Catania è pronto a sfidare la capolista del girone C di Serie C: il Benevento di Gaetano Auteri. La squadra è al lavoro già da lunedì 30 per preparare la sfida del Vigorito. Vincere in Campania significherebbe riaprire i giochi per la promozione diretta andando a soli sei punti di distanza dai giallorossi.

Alla ripresa degli allenamenti, come riporta il comunicato del Catania FC, sono rientrati in gruppo Francesco Di Tacchio (fuori da 3 mesi) insieme ad Adamonis e Celli. Indisponibile Stefano Sturaro, per l’ex Juventus è stata diagnosticata una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Assenti anche Guglielmotti per una gastroenterite e Luperini che sta svolgendo un programma di recupero della condizione. Terapie per Bethers e Di Gennaro.