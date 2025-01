A Siracusa Capodanno di successo in Piazza Duomo gremita per la festa in musica

- Pubblicità -

Siracusa ha salutato il nuovo anno con la grande festa di Capodanno in Piazza Duomo, gremita di migliaia tra cittadini e visitatori che hanno accolto l’invito dell’Amministrazione all’evento organizzato per dare il benvenuto al 2025.

La musica è stata protagonista indiscussa della serata promossa dal Comune di Siracusa per accogliere il nuovo anno con uno spettacolo d’intrattenimento dal vivo pensato per tutte le fasce d’età, dai più giovani alle famiglie e che ha animato la piazza nel cuore della città.

Presentato da Mimmo Contestabile, l’evento ha visto aprire la festa dai Babil On Suite che hanno fatto ballare a ritmo della loro coinvolgente musica la piazza fino alla mezzanotte e all’immancabile conto alla rovescia sul palco con il brindisi e l’augurio dell’Amministrazione. A seguire il palco è stato tutto per AKA 7EVEN, giovane e già affermato artista e cantautore che ha alternato i suoi brani di maggiore successo con il dj set. Poi in consolle è salita Ornella P che fino a notte inoltrata ha fatto ballare Piazza Duomo, vestita a festa per l’atteso arrivo del 2025.

«Metti lo sfondo di una piazza bellissima, artisti capaci di soddisfare ogni palato, la voglia di divertirsi in maniera sana ed ecco servito un Capodanno speciale. Ancora una volta – afferma il sindaco, Francesco Italia – ringrazio le tantissime persone che si sono lasciate trasportare dalla musica e hanno dimostrato di avere apprezzato uno spettacolo di livello senza che il Comune abbia investito cifre iperboliche. I critici in servizio permanente hanno avuto da ridire ma la risposta l’hanno data i siracusani e i numerosi turisti che stanno affollando la città in questi giorni. Oggi si apre l’anno del ventennale dell’iscrizione di Siracusa all’Unesco. Non mancheranno occasioni per ospitare grandi artisti valorizzandoli nei giusti contesti, come altre volte abbiamo fatto in passato. Ringrazio la Polizia municipale, le forze dell’ordine, quanti si sono spesi affinché l’evento si svolgesse in maniera ordinata e quanti hanno fatto in modo che stamattina piazza Duomo tornasse al suo splendore».

L’evento è stato realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment.