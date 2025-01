Monreale (PA), Epifania di voci e suoni: concerto gratuito promosso da BCsicilia

- Pubblicità -

Nell’ambito delle manifestazioni “Natale a Monreale” con il patrocinio del Comune di Monreale e della Regione Siciliana, promosso dalla Sede BCsicilia di Monreale, si terrà lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 17,30 presso il Cine Teatro Imperia a Monreale: “Epifania di voci e suoni”, concerto della Corale Settima Polifonia diretta dal maestro Manrico Signorini. L’ingresso gratuito.

Il programma prevede l’Ave Maria di Piazzolla, Canone in Re, Deo Dicamus Gratias, Lacrimosa, O fortuna, C’era una volta il west, La Vergine degli Angeli, La Calunnia, Tace il labbro, Nessun dorma, Omaggio a Bizet (Habanera / Quadriglia / Toreador),The Prayer, Il canto della Terra, Fantasia d’amore (Diamante / Una lunga storia d’amore / Io che amo solo te) Libertango, Carosello Napoletano, La Czardas, White Christmas, Christmas mash up, I will follow him, Oh happy Day. Special Guest: soprano Roberta Bitti.

- Pubblicità -