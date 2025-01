L’Acrobatica discesa della Befana dal Palazzo Reale di Palermo arriva quest’anno alla sua terza edizione

- Pubblicità -

Giunge alla terza edizione “L’acrobatica discesa della Befana”, che anche quest’anno si terrà a piazza Parlamento di Palermo. L’evento è a cura di MiniMuPa (Mini Museo Palermo), con la direzione artistica di Stefania Cotroneo, con il supporto tecnico del CAI sezione speleologia di Palermo, e patrocinato dal Comune di Palermo. L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio alle ore 17, momento in cui le befane si caleranno dal tetto di Palazzo Reale, che quest’anno si arricchisce e oltre alle performance acrobatiche ci saranno danze aeree, trampolieri e teatro vero e proprio con un monologo originale dal titolo “AAA cercasi Befana”.

Al centro dello spettacolo ci sarà dunque lei: la Befana, che con tanta ironia e autoironia racconterà il suo esilarante tentativo di andare in pensione. La storia racconterà della vecchina provata e stanca da un mondo che non comprende più, fatto di camini hi-tech e richieste di regali alla moda e incomprensibili. Tra diversi imprevisti magici, la protagonista sarà affiancata da diversi amici speciali che arrivano direttamente dal mondo delle fiabe e che tenteranno anche di prendere il suo posto, ma scopriranno, a loro spese, che essere la Befana non è affatto semplice.

Un evento che unisce spettacolo, tradizione e un pizzico di magia per celebrare la vecchina tanto amata dai bambini e dalle bambine. Non mancherà la consueta distribuzione di caramelle e dolciumi per tutti i presenti che quest’anno saranno accompagnati da una selezione di agrumi e frutta siciliana forniti da Az Zarco Shop, per arricchire con un tocco di genuinità questo momento di tradizione.

“L’acrobatica discesa della Befana” è un appuntamento con la comicità, la poesia e il fascino delle acrobazie, che trasformeranno Palazzo Reale in un regno incantato. Grandi, e, soprattutto, i più piccini potranno vivere un pomeriggio di pura meraviglia, immersi in un’atmosfera magica per celebrare la festa che tutte le altre porta via e per dare inizio nel migliore dei modi a questo nuovo anno.

L’ingresso è gratuito.