Teatro Brancati di Catania: dal 4 all’8 gennaio di nuovo in scena lo spettacolo “Pipino il breve” con Tuccio Musumeci

Quarantasei anni e non sentirli. La commedia musicale Pipino il breve, grande capolavoro di Tony Cucchiara che debuttò nel 1978, rimane simbolo del teatro siciliano nel mondo. Protagonista da sempre, ieri come oggi, è l’inossidabile Tuccio Musumeci, che da grande capocomico, a 90 anni continua a donare la sua verve inconfondibile al personaggio del re di Francia Pipino.



Dopo i numerosi sold out della scorsa stagione, il Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale ripropone lo storico spettacolo dell’indimenticato Tony Cucchiara nel periodo delle festività al Teatro Vitaliano Brancati di Catania dal 4 all’8 gennaio (inizialmente le repliche previste erano tre ma vista la grandissima richiesta ne sono già state aggiunte due e si va già verso il sold out). Un’occasione unica per godere della maestria di Tuccio Musumeci e del pregevole e imponente cast di attori, cantanti e ballerini, che mettono in scena lo spettacolo senza tempo sulla storia di Pipino il Breve, Berta la Piedona e la nascita dell’imperatore Carlo Magno (biglietti disponibili su Vivaticket e ai botteghini dei due teatri).



Lo spettacolo – prodotto dal Teatro della Città, con la regia di Giuseppe Romani, le musiche di Tony Cucchiara, le coreografie di Silvana Lo Giudice riprese da Giorgia Torrisi Lo Giudice, le scene e i costumi di Francesco Geracà, il coordinamento musicale di Roberto Fuzio, le armature della Marionettistica F.lli Napoli – vede in scena, oltre al mattatore Musumeci, la compagnia del Teatro della Città composta da: Olivia Spigarelli (Belisenda, Regina d’Ungheria), Emanuele Puglia (Filippo, Re d’Ungheria), Lydia Giordano (Berta dal “Gran Piede” figlia dei regnanti d’Ungheria), Alex Caramma (Belisario di Magonza), Evelyn Famà (Falista), Dario Castro (Marante, scudiero di Falista), Giovanni Strano (Bernardo di Chiaramonte), Cosimo Coltraro (Morando di Ribera), Aldo Toscano (Aquilone di Baviera), Enrico Manna (Il Cacciatore Lamberto), Roberto Fuzio (Il cantastorie). Completano il cast nel ruolo di cortigiani e popolani: Pietro Casano, Alessandro Chiaramonte, Francesca Coppolino, Lorenza Denaro, Alba Donsì, Federica Fischetti, Giada Romano, Rosaria Salvatico, Claudia Sangani, Giorgia Torrisi Lo Giudice.



Musicisti: Pasqualino Cacciola, Pietro Calvagna, Roberto Fuzio, Ivan Rinaldi.

Una compagnia variegata che, grazie alla vitalità della musica e attraverso le tecniche tipiche dell’opera dei pupi, propone la vicenda dell’avventuroso matrimonio fra Pipino “il Breve” e Berta d’Ungheria, detta “dal grande piede”. Una storia in cui 13 quadri caratterizzati da vicende vivaci e colorate si susseguono seguendo un ritmo incalzante e coinvolgente per un musical dalle radici antiche ma sempre attuale e capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.

Pipino il breve

Produzione Teatro della Città



regia Giuseppe Romani

musiche: Tony Cucchiara,

coreografie: Silvana Lo Giudice riprese da Giorgia Torrisi Lo Giudice

scene e costumi: Francesco Geracà

coordinamento musicale: Roberto Fuzio

armature: Marionettistica Fratelli Napoli

Catania, Teatro Vitaliano Brancati,

sabato 4 gennaio, ore 20;

domenica 5 dicembre, ore 17,30;

lunedì 6 dicembre, ore 18;

martedì 7 ore 20,30;

mercoledì 8 gennaio, ore 19

Personaggi e interpreti in ordine di apparizione

Pipino il Breve, Re di Francia – Tuccio Musumeci

Belisenda, Regina d’Ungheria – Olivia Spigarelli

Filippo, Re d’Ungheria – Emanuele Puglia

Berta dal “Gran Piede”, loro figlia – Lydia Giordano

Belisario di Magonza – Alex Caramma

Falista, sua figlia – Evelyn Famà

Marante, scudiero di Falista – Dario Castro

Bernardo di Chiaramonte – Giovanni Strano

Morando di Ribera – Cosimo Coltraro

Aquilone di Baviera – Aldo Toscano

Il Cacciatore Lamberto – Enrico Manna

Il Cantastorie – Roberto Fuzio

Cortigiani e popolani: Alex Caramma, Pietro Casano, Alessandro Chiaramonte, Francesca Coppolino, Lorenza Denaro, Alba Donsì, Federica Fischetti, Claudia Sangani, Giorgia Torrisi Lo Giudice.

Musicisti: Pasqualino Cacciola, Pietro Calvagna, Roberto Fuzio, Ivan Rinaldi