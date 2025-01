Servizio Civile Universale con Confcooperative Sicilia: pubblicato il nuovo bando con scadenza il 18 febbraio

- Pubblicità -

Confcooperative Sicilia pronta per il nuovo Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare nel Servizio Civile Universale, pubblicato nei giorni scorsi e che riguarderà 62.549 giovani in Italia e all’estero.



Tempo fino alle 14:00 del 18 febbraio 2025 per la presentazione delle domande di partecipazione. I progetti saranno messi in campo tra questo nuovo anno (2025) ed il 2026.



Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale spiega che 61.166 operatori saranno impiegati in 2.324 progetti, per 386 programmi di intervento, altri 1.383 volontari svolgeranno 184 progetti, in 34 programmi di intervento, all’estero. I progetti avranno una durata variabile tra i 10 ed i 12 mesi, con orario di servizio di 25 ore settimanali. Il contratto fissa un importo mensile di 507,30 euro mensili.



Per quanto riguarda Confcooperative, occorre selezionare il progetto di interesse, con le schede che conterranno tutti gli elementi essenziali del progetto. A disposizione ci sarà come sempre la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente link. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 18 febbraio 2025.