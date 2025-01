Cultura: a Palermo un seminario di canto indiano con Tito Rinesi

“Alla scoperta della voce interiore”, al Centro di Cultura Rishi, in via Salvatore Bono, un seminario di canto indiano tenuto da Tito Rinesi

Descrizione generale del seminario

Il Centro di Cultura Rishi organizza un seminario esperienziale di canto indiano, intitolato “Alla scoperta della voce interiore”, condotto da Tito Rinesi.

L’evento è in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio nei locali del Centro, in via Salvatore Bono 19, a Palermo. Sarà preceduto da una conferenza introduttiva, che si svolgerà venerdì 14 febbraio alle 18,30. Al termine della conferenza, il Centro di Cultura Rishi preparerà una cena vegetariana secondo i consigli nutrizionali del Maestro Yogiraj Aruna Nath Giri.

Il seminario esperienziale è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della musica attraverso un cammino differente, più semplice e interiore, alla riscoperta della possibilità di cantare in modo naturale e vicino all’essenza dell’uomo.

Il costo di partecipazione al seminario è 80 euro a persona. La conferenza del venerdì è gratuita e aperta a tutti. Per partecipare alla cena è richiesto un contributo di 15 euro. Per prenotazioni e informazioni, contattare il numero 3387169008 o inviare una mail a rishi@centroculturarishi.it. La prenotazione è obbligatoria per poter partecipare. I posti sono limitati.

Dettagli sul programma

Il seminario esperienziale sarà costituito da dieci ore di lezione. Si terrà sabato 15 febbraio, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 e domenica 16 febbraio, dalle 9,15 alle 12,15.

Partendo dalle basi dello studio del sistema musicale dell’India, si lavorerà sull’importanza dell’ascolto e dell’attenzione, per trovare una giusta intonazione e sviluppare una fantasia creativa nell’improvvisazione. Inoltre si condivideranno esercizi di rilassamento, di movimento e di respirazione, attraverso un lavoro individuale e di gruppo. Tutto ciò allo scopo di arrivare a liberare la grande energia appartenente a una voce “vera”: alla scoperta di sé, non tanto attraverso “tecniche”, quanto per mezzo di una nuova apertura.

Breve biografia di Tito Rinesi, docente del corso

Suona strumenti etnici a corda, come il bouzouki, il saz, il djoura, l’harmonium. Ha tenuto corsi e seminari sul canto classico dell’India e sull’uso della voce in Francia, Serbia e in tutta Italia (Milano, Grosseto, Arezzo, Pescara, Catania, Palermo, Pavia, Roma). Successivamente ha dato inizio allo studio e all’approfondimento delle tradizioni musicali dell’oriente (principalmente l’India) e del Medio Oriente (principalmente la Turchia e la Persia), in seguito all’incontro con il Pandit Pran Nath, maestro di Philip Glass, LaMonte Youg, Terry Riley ecc.) e dal 1990 ha partecipato a molti corsi di Canto Indiano con diversi Maestri. Ha cantato nel Coro Sperimentale diretto da Alvin Curran, nel Coro Barocco del Centro Italiano di Musica Antica e nel coro di canto armonico “Overtone Memories “ diretto da Roberto Laneri. Ha composto le musiche dei più noti programmi RAI (Geo & Geo, Ulisse, Gaia, Overland, Linea Blu, Sereno Variabile, la Grande Storia, TG2 Dossier, Frontiere, Mixer, Turisti per caso, Doc 3, la Storia siamo noi, alle Falde del Kilimangiaro, Passato e presente, Presadiretta etc.) e pubblicato numerosi CD.