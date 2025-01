Meeting “Cervello: Aurora e Tramonto” con focus su SLA, Autismo ed Epilessia – Speciale “La Stanza di Ippocrate”

- Pubblicità -

Anche nel nuovo anno proseguono gli appuntamenti con “La Stanza di Ippocrate”, la rubrica di Hashtag Sicilia dedicata al mondo della salute e della divulgazione scientifica al servizio dei cittadini.

Questa sera vi parleremo di un importante convegno che si è tenuto sul finire del 2024: ovvero la quarta edizione del meeting “Cervello, Aurora e Tramonto”. Si è trattato di una due-giorni di convegno svoltosi nelle mattinate di venerdì 20 dicembre e lunedì 23 dicembre, al quale hanno partecipato numerosi esperti di patologie celebrali di caratura nazionale.



La sala Dusmet del Polo Ospedaliero Garibaldi “Centro” di Piazza Santa Maria di Gesù a Catania ha infatti visto l’avvicendarsi di oltre 15 interventi, coordinati, come di consueto, dal professor Nino Pavone, primario Emerito dell’Ospedale Garibaldi di Catania, secondo il seguente programma:

Le tematiche toccate da questi esperti hanno spaziato dalle encefaliti autoimmuni alla demenza, dai nuovi trattamenti nelle neuropatie disimmuni alla Sinaptopatia infiammatoria nella sclerosi multipla, passando per le nuove frontiere dell’ictus ischemico, il processo di riabilitazione delle paralisi celebrali infantili, e tanto altro ancora.

Al termine di ogni giornata di lavori si è sempre svolta una tavola rotonda al fine di favorire il dialogo tra i vari esperti, ed integrare e favorire l’interscambio delle conoscenze caratteristiche dei diversi ambiti della medicina che hanno giocato un ruolo nell’evento.

Inoltre il convegno è stato impreziosito da un momento di riflessione di tipo umanistico, essendo anche collegato al concorso di poesia “Una carezza di humanitas nel dolore”, con il quale si è riusciti a coniugare l’aspetto scientifico a quello umano correlato a queste malattie.

Noi di Hashtag Sicilia abbiamo assistito all’evento, e avuto modo di intervistare diversi relatori, tra i quali il professor Gabriele Siciliano, Direttore della clinica neurologica di Pisa; la dottoressa Eugenia Conti, neuropsichiatra infantile presso il dipartimento Stella Maris UniPi; e il dottor Angelo Labate, professore Ordinario Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Messina.



Nel corso della nostra chiacchierata con questi esperti abbiamo avuto modo di approfondire nello specifico i loro argomenti di competenza, ovvero, [nell’ordine in cui sono stati presentati]: la SLA e le malattie del motoneurone, i disturbi dello spettro autistico, e l’epilessia; attenzionando sintomi, cure, e nuovi trattamenti per ciascuna di queste patologie.

Per scoprire questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!