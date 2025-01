Mondo agroalimentare, arriva “Hub Agritech”: il nuovo progetto per lo sviluppo dell’agricoltura tecnologica e sostenibile

- Pubblicità -

Promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale nell’agricoltura e nell’acquacoltura è l’obiettivo del progetto denominato Hub Agritech Territory Light.

Un’iniziativa all’avanguardia che, partendo dall’esperienza al G7 Agricoltura svolto a Siracusa, lancia la sfida sull’intero territorio nazionale, grazie alla collaborazione tra l’incubatore di imprese accreditato dal ministero del Made in Italy, Inhuse (Innovation Hub South Europe), l’associazione di settore del mondo cooperativistico Unci AgroAlimentare e il centro di formazione avanzata Geosmart Campus. Alla compagine si aggregheranno anche università ed altri soggetti qualificati.

I partner iniziali metteranno in campo specifiche azioni sinergiche che garantiranno per l’intera durata del progetto una raccolta dati effettuata con sensori IoT (Internet of things, una rete di strumenti e apparecchi incorporati con sensori, software e connettività) e centraline ambientali per avviare un’analisi di informazioni strutturate e georeferenziate fondamentali per l’innovazione e la sostenibilità nel settore agricolo.

I rilevamenti consentiranno l’elaborazione di un rapporto rivolto agli operatori del comparto, compresi i ricercatori e le startup innovative, con l’intento di creare una vera e propria rete che affianchi lo sviluppo del settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare tecnologicamente avanzate, per agevolare e potenziare la partecipazione attiva, lo scambio di conoscenze e informazioni operative, di buone pratiche e modelli organizzativi.

Questo tipo di attività si integrerà ad un’azione di affiancamento alle imprese e ad altri soggetti del territorio coinvolti, che seguirà quattro direttrici prioritarie:

1. Innovazione tecnologica. Promuovere l’adozione di tecnologie avanzate nell’agricoltura, come sensori, droni, intelligenza artificiale e big data per migliorare l’efficienza e la produttività.

2. Sostenibilità ambientale. Ridurre l’impatto ambientale delle attività agricole attraverso pratiche sostenibili e l’uso di tecnologie che minimizzano lo sfruttamento di risorse naturali e riducano gli sprechi.

3. Supporto alle imprese. Fornire supporto per l’implementazione di soluzioni innovative, anche attraverso l’accesso a finanziamenti e incentivi, migliorando così la competitività delle imprese sul mercato.

4. Formazione e ricerca. Offrire programmi di formazione e di sostegno alla ricerca per sviluppare competenze avanzate nel settore agritech.

I partner del progetto metteranno a disposizione spazi e servizi a tutti coloro che intendano attivare nuove imprese o sviluppare idee innovative nell’agritech, con la possibilità di un tutor per la validazione del business model, l’accesso alla rete, l’orientamento nei settori legale, amministrativo e fiscale, preparazione specialistica alla presentazione ad investitori, supporto alla ricerca di clienti in campo nazionale e internazionale, coinvolgimento ad eventi e fiere, attività di comunicazione e marketing.