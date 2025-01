Tullio Solenghi sorprende gli studenti etnei: “uscite fuori dai gusci della rete”

- Pubblicità -

Fuori programma questa mattina durante la terza lezione della Scuola di formazione per il bene comune, organizzata da Futurlab e CDO Sicilia, sul tema degli investimenti del PNRR. Nella sala delle Ciminiere, affollata da studenti del Galileo Galiei e del Principe Umberto di Catania e del Benedetto Radice di Bronte, è intervenuto l’attore Tullio Solenghi, in questi giorni impegnato con Massimo Lopez nello spettacolo “Dove eravamo rimasti”.

Solenghi parlando della scuola dei suoi tempi ha invitato i giovani a “uscire dal guscio della rete e dei social, a confrontarsi direttamente con i coetanei, con gli adulti, con i docenti per una socializzazione vera e diretta. E’ triste vedere le persone allo stesso tavolo che si ignorano concentrate tutte sui propri telefonini”, ha concluso l’attore.