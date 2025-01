Catania. Fondi per San Cristoforo, il SUNIA ricorda al Comune i 16 milioni per il Pon Metro e il Fondo di Coesione

- Pubblicità -

Ai circa 25 milioni di euro assegnati di recente al quartiere San Cristoforo di Catania dal decreto Caivano, ci sono i 16 milioni di euro previsti per la rigenerazione del quartiere dalle risorse del Pon Metro.

Lo ricordano con una nota inviata al Comune di Catania, le segreterie del SUNIA Catania e del SUNIA Sicilia che chiedono all’amministrazione comunale di riprendere il confronto su questi temi, così come era stato concordato lo scorso marzo.

Nella comunicazione, inoltre, SUNIA Catania e SUNIA Sicilia sottolineano che altre risorse per il quartiere San Cristoforo potranno essere ottenute “per un importante piano di rigenerazione sociale, culturale ed urbanistica del quartiere”, qualora il Comune rispondesse all’ Avviso pubblicato dalla Regione siciliana per l’ utilizzazione di ulteriori 100 milioni dei Fondi di coesione. Si tratta infatti di un bando rivolto alle città per lo sviluppo dei centri urbani.