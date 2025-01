Palermo, la Compagnia del Vangelo cerca volontari e donazioni per il Boccone del Povero

- Pubblicità -

“Cerchiamo uomini e donne di buona volontà per cucinare, servire i pasti e contribuire con donazioni anche di cibo per la mensa delle suore Serve dei Poveri del Boccone del Povero, a piazza San Marco 8, Palermo”. Questo è l’appello lanciato da Davide Romano, giornalista e fondatore della Compagnia del Vangelo, un gruppo ecumenico di cristiani impegnato nel servire il prossimo, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

L’appello arriva in un momento particolarmente difficile per Palermo. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Caritas e dall’Istat, oltre il 28% della popolazione palermitana vive in condizioni di povertà relativa, e il 15% affronta povertà assoluta. Le mense sociali della città, che fino a pochi anni fa erano un punto di riferimento per poche centinaia di persone, oggi accolgono migliaia di famiglie, anziani e giovani che faticano a mettere insieme un pasto completo.

“Palermo sprofonda ogni giorno di più nella miseria”, sottolinea Romano. “Sempre più persone lottano per garantire pasti quotidiani decenti. Di fronte all’indifferenza delle istituzioni, spetta a noi agire, se vogliamo davvero essere cristiani”.

Il convento delle Serve dei Poveri, situato in piazza San Marco, è uno dei luoghi simbolo della solidarietà palermitana. Da anni, le suore, ispirate dall’esempio del loro fondatore, padre Giacomo Cusmano, offrono pasti caldi a chiunque si presenti alla loro porta. “Ogni pomeriggio, le suore servono decine di pasti, ma il numero di richieste continua a crescere, e le risorse sono sempre più scarse”, aggiunge Romano.

“Non possiamo girarci dall’altra parte”, prosegue Romano. “Invito tutti coloro che hanno tempo o risorse a unirsi a questa missione. Che si tratti di cucinare, servire o semplicemente donare cibo, ogni gesto fa la differenza”.

La situazione richiede un impegno collettivo: chiunque desideri contribuire può recarsi direttamente al convento o contattare le suore tramite i riferimenti indicati.

Per informazioni e contatti:

e-mail: bocconedelpoveropa@gmail.com

Cell.: +39 329 491 9286 (sr. Rosalia)