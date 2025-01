”Raggi di sole” di Nadia Buonomo, venerdì 17 gennaio la presentazione

- Pubblicità -

CATANIA – Venerdì 17 gennaio, alle ore 17, nella Chieda dell’Idria, in via Idria, 16 a Catania, sarà presentata presentato il libro “Raggi di sole” di Nadia Buonomo, da Daniele Lo Porto, giornalista, e dalla docente e scrittrice Lina Gandolfo, letture di Patrizia Auteri. L’incontro è organizzato dall’associazione Generattivi, cantieri di cultura e informazione.

- Pubblicità -

La storia si svolge negli anni ’90. In una cornice legata all’ambiente dell’Aeronautica Militare italiana, si svolge la vita di Dania, una giovane diciassettenne napoletana in cerca del proprio posto nel mondo, in preda alle piccole grandi paure che la vita propone e alle scelte da fare per costruire il proprio futuro. Un’esperienza inaspettata e tragica le indica, attraverso il dolore e la conoscenza con la morte, la strada giusta per affrontare la vita, con speranza e motivazione. Una storia che vuole essere un monito per gli adolescenti che, a dispetto di qualsiasi epoca storica essi vivano, si scontrano sempre con un mondo che disillude e che atterrisce. La vicenda personale di Dania porta il lettore a comprendere che solo attraverso le grandi prove della vita è possibile scoprire i motivi per i quali valga la pena lottare e continuare a vivere. Che il dolore è il prezzo da pagare per godere di un raggio di sole che vince il buio e rivela il cammino nel proprio personale percorso di vita.

Nadia Buonomo: insegnante, poetessa e scrittrice di origine partenopea, si definisce “gitana per amore”, spostandosi in diversi luoghi del mondo per seguire la propria famiglia. Dopo aver vissuto in diverse cittá italiane e per tre anni negli Stati Uniti d’America, si è trasferita a Madrid dove è entrata nel direttivo dell’associazione culturale Latium occupandosi di divulgazione della cultura italiana in Spagna.Membro dell’International Love Living WM e del CCI Utopia Poetica Universal, si dedica alla scrittura e alla poesia da diversi anni. Nel 2008 con la casa editrice italiana “Il Ponte vecchio” ha pubblicato il romanzo “Fiori di carta”; nel 2023 le case editrici Papel e Lapiz (Colombia) e Diversidad literaria (Spagna) hanno pubblicato sue poesie inedite in spagnolo in antologie poetiche internazionali; nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo romanzo “Raggi di sole” edito da G.C.L edizioni , tradotto anche in spagnolo, e che ha ottenuto una menzione di merito alla X Ragunanza di poesia , narrativa e pittura di Roma nel 2024. Nello stesso anno ha ottenuto diversi riconoscimenti letterari in concorsi nazionali ed internazionali, che le hanno permesso di vedere pubblicate molte sue poesie in antologie poetiche curate da esponenti di grande prestigio letterario. La sua prima silloge poetica, in fase di pubblicazione, ha ricevuto la menzione d’onore al premio nazionale SET ART 2024. Collabora con il giornale on line “écampania” per la divulgazione della cucina regionale campana, e con “La Voce d’Italia ”di Madrid con la rubrica “Al di là delle frontiere”.